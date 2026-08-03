El riesgo país baja más de 4% ante la suba de los bonos en dólares y los ADRs operan con disparidad + Agregar ámbito en









Los soberanos en dólares avanzan luego de un mes de julio volátil. El indicador económico desciende por debajo de los 420 puntos, pero todavía refleja la cautela de los inversores frente al panorama político.

El S&P Merval cae levemente.

Los bonos soberanos en dólares arrancan la semana con mayoría de subas y avanzan hasta 0,73% este lunes 3 de agosto, luego de cerrar julio con un comportamiento dispar. La mejora de los títulos también impulsa una baja del riesgo país, que se ubica en torno a los 420 puntos básicos.

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En ese contexto, los títulos en moneda extranjera son encabezados por el Bonar 2035, con un alza del 0,73%, seguido por el Global 2030 (+0,73%), el Global 2038 (+0,71%) y el Bonar 2030 (+0,43%).

Vale recordar que el riesgo país, medido por J.P. Morgan, subió cerca de 2% durante julio, interrumpiendo la tendencia descendente que mantenía desde abril. Tras haber alcanzado un mínimo de 402 puntos básicos el 10 de julio, cerró el mes cerca de los 430 puntos, reflejando que el mercado continúa incorporando cautela frente al escenario político y electoral, pese a la reciente mejora de la calificación crediticia de la Argentina por parte de Moody's.

ADRs y S&P Merval Los ADRs operan dispares en Wall Street, con subas del 1,7% lideradas por Grupo Financiero Galicia, mientas que las bajas están encabezadas por Loma Negra (-1,7%).

A nivel local, el S&P Merval pierde 0,1% a 3.288.894,220 puntos en pesos, mientras que en dólares también lo hace -0,1% a 2.086,90 puntos. Los papeles anotan mayoría de bajas y pierden hasta 2,3% liderados por Metrogas.