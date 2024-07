Con un dólar blue imparable, el veredicto de la city : ¿comprar, vender o esperar?

Anticipa que eso no implica que pueda aparecer volatilidad, ya que hay que tener en cuenta que el proceso del dólar blue es habitual que no sea tan lineal y esta vez no será la excepción.

Christiann Buteler, economista especializado en mercados, considera, en tanto, que, más allá de oscilaciones que se puedan dar, el dólar va a subir en lo que resta del año. "Es impredecible si vamos a ver al dólar en menores valores en el corto plazo, pero, por lo pronto, para mi, quien quiere tener dólares billetes podría seguir comprando".

Dólar blue sin techo: qué hacer

Por su parte, Federico Glustein, economista, coincide en que "es un dilema qué hacer". Advierte que, "hoy, el dólar blue no tiene techo", pero el precio parece caro y los pesos van hacia algún lado, evidentemente, hacia el billete verde.

En este escenario, para Glustein es momento de esperar. "Yo creo que el momento actual es de incertidumbre, por lo que, para mí, hay que esperar porque el costo de oportunidad es muy alto y la situación actual no creo que dé gran margen en el corto plazo", dice.

En la misma línea apunta Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, cuando sostiene a este medio que "hay que esperar". Esto se debe a que el mercado exhibe mucha volatilidad y "no registra una tendencia muy definida". Así, en un contexto incierto, claramente , lo mejor es esperar y ver si se estabiliza en un precio similar al actual o corrige a la baja, como suele pasar tras un salto tan fuerte.

Tener en cuenta plazos a la hora de decidir si comprar o no dólar

Y es que, para muchos analistas, es poco recomendable comprar un activo cuando está en medio de una tendencia fuertemente alcista porque se corre el riesgo de pagarlo caro para el precio posterior. Y, por otro lado, es difícil establecer si en unos días no costará menos. Así, tanto los financieros como el dólar blue son activos con demasiada volatilidad hoy como para apostar a ellos.

En definitiva, también hay que tener en cuenta los plazos en los que se vaya a necesitar vender los dólares que se comprarían hoy a la hora de tomar alguna decisión en este sentido. Si se compra hoy, en medio de la suba y se tiene que vender en pocos días, el costo de oportunidad es mayor. En cambio, quien quiera comprar para ahorrar a más largo plazo, seguramente, termine ganando a pesar de que hoy parezca que el dólar está caro, dado que la tendencia hacia adelante aún parece ser alcista.