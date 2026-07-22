Consumo debilitado: 9 de cada 10 argentinos le piden más descuentos a los bancos y billeteras virtuales

Un estudio reveló que los usuarios ya no se vinculan con una sola entidad financiera, sino que combinan bancos y billeteras virtuales para maximizar promociones y encontrar mejores descuentos.

El consumidor ya no tiene fidelidad por un solo banco o billetera virtual.

En medio de la caída del consumo privado y el amesetamiento de la actividad económica, la relación entre los argentinos y las entidades financieras atraviesa un cambio de paradigma. La fidelidad a un único banco pierde terreno frente a un consumidor que combina bancos y billeteras virtuales para obtener mejores promociones, descuentos y opciones de financiamiento.

Así lo refleja el estudio "Beneficios y Programas de Fidelización 2026" , elaborado por Brain Network durante el primer trimestre del año sobre una muestra de personas bancarizadas de entre 21 y 65 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos ABC1 a C3.

Uno de los principales hallazgos es que el 90% de los encuestados asegura que utilizaría o contrataría más productos financieros si su entidad le ofreciera mejores beneficios , lo que pone de manifiesto el peso que hoy tienen las promociones en la decisión de consumo. Sin embargo, esa predisposición encuentra un límite cuando se trata de pagar por esos beneficios: apenas el 53% aceptaría abonar una membresía mensual de $5.000 para acceder a un programa exclusivo.

" Este fenómeno también impulsó el cambio de preferencia desde los programas de acumulación de millas o puntos hacia beneficios más directos e instantáneos, como los descuentos y el financiamiento en cuotas sin interés ", explicó Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network.

Y agregó: " El consumidor actual demanda inmediatez y utilidad real para su economía diaria, lo que convierte a los beneficios directos en la principal herramienta de las entidades para captar el consumo ".

Descuentos inmediatos, el beneficio más valorado

El informe muestra que los usuarios priorizan beneficios que tengan impacto inmediato sobre su bolsillo. Al consultar cuál sería el esquema ideal, el 53% prefirió un descuento moderado sin límite de reintegro, mientras que el 47% optó por descuentos más elevados aunque con un tope de devolución. Además, el 56% considera indispensable que el reintegro sea inmediato, una característica que comienza a consolidarse como un estándar dentro del sistema financiero.

También aparecen diferencias según la región del país. Mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) predominan las preferencias por los descuentos directos, en el interior cobran mayor importancia las promociones de cuotas sin interés.

Las millas van cayendo en preferencia con respecto a los descuentos

Supermercados y combustible, al tope de las preferencias

Las promociones vinculadas al consumo cotidiano continúan siendo las más valoradas por los usuarios. Según el relevamiento, supermercados y combustible encabezan el ranking de categorías donde los clientes buscan obtener beneficios, seguidos por gastronomía y transporte público, dos rubros que ganaron relevancia durante el último año.

En cambio, los beneficios indirectos —como los programas de puntos o los marketplaces propios de las entidades financieras— continúan perdiendo protagonismo frente a los descuentos inmediatos.

"Estos mantienen un rol secundario frente a los principales e-commerce del mercado. Por su parte, los programas de fidelización continúan perdiendo atractivo relativo frente al beneficio directo. En muchas entidades, estos programas pasaron a formar parte de sus tiendas de beneficios, donde las opciones de canje se concentran principalmente en la categoría de viajes, que sigue siendo la más valorada por los clientes", sostuvo Holzman.

Un consumidor cada vez más multibanco

El estudio concluye que las entidades financieras enfrentan un nuevo escenario competitivo, en el que el cliente ya no concentra toda su operatoria en una sola institución.

Por el contrario, los usuarios administran sus gastos utilizando distintas plataformas de manera simultánea y eligen el medio de pago en función del beneficio disponible para cada compra.