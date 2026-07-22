El Museo del Louvre reabrió la Galería de Apolo, pero las joyas de la Corona ya no estarán en exhibición

La histórica sala reabrió al público tras el audaz asalto de 2025, con un nuevo esquema de seguridad y sin las piezas robadas.

La Galería de Apolo volvió a recibir visitantes después del robo de joyas de la Corona valuadas en 88 millones de euros.

El Museo del Louvre reabrió este miércoles la histórica Galería de Apolo por primera vez desde el robo de las joyas de la Corona francesa ocurrido el año pasado. El emblemático salón volvió a recibir visitantes, pero ya no exhibe las piezas que fueron sustraídas , mientras el museo reforzó sus sistemas de seguridad y recuperó el uso ceremonial original del espacio.

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Después de permanecer cerrada desde el espectacular robo ocurrido en 2025, la Galería de Apolo volvió a formar parte del recorrido del Louvre , aunque con una importante modificación respecto de su última etapa como sala de exposición.

El museo informó que las colecciones y joyas preciosas que antes ocupaban el lugar fueron retiradas , ya que el objetivo es devolverle al recinto la función ceremonial para la que fue concebido durante el siglo XVII .

La reapertura representa uno de los primeros pasos visibles tras el impacto que generó el millonario asalto, que expuso fallas en la protección de una de las instituciones culturales más importantes del mundo.

El atraco ocurrió durante un fin de semana y sorprendió tanto a las autoridades como a los visitantes. Los delincuentes tardaron menos de ocho minutos en ingresar por la fuerza a través de una ventana de la Galería de Apolo y escapar con las joyas de la Corona , valuadas en 88 millones de euros (unos u$s102 millones ).

La rapidez con la que se desarrolló el operativo y el valor de las piezas robadas generaron un fuerte impacto internacional y dejaron en evidencia importantes vulnerabilidades en los sistemas de seguridad del Louvre.

Desde entonces, la protección del museo pasó a ocupar un lugar central en la planificación de las autoridades francesas.

El museo amplió la seguridad tras el robo ocurrido en 2025.

Más cámaras y sistemas antiintrusión

Como parte de las medidas adoptadas tras el robo, el Louvre reforzó la vigilancia con la instalación de nuevas cámaras de seguridad y modernos sistemas antiintrusión, con el objetivo de evitar que se repita un episodio similar.

El museo no solo buscó fortalecer la protección de sus colecciones, sino también recuperar la confianza del público y garantizar mejores condiciones para la conservación de su patrimonio.

Estas mejoras forman parte del proyecto "Louvre Nuevo Renacimiento", un ambicioso plan de renovación presentado el año pasado para transformar el museo durante la próxima década.

Un plan millonario para modernizar el Louvre

El programa contempla una inversión estimada de hasta 800 millones de euros (alrededor de u$s933 millones) destinada a modernizar la infraestructura del museo, reducir la congestión de visitantes y adaptar sus espacios a las nuevas necesidades de conservación y circulación.

Entre los principales objetivos figura la creación de una galería exclusiva para la Mona Lisa antes de 2031, una iniciativa que busca mejorar la experiencia del público frente a la obra más visitada del museo.

Con la reapertura de la Galería de Apolo, el Louvre comienza una nueva etapa marcada por mayores medidas de seguridad, una reorganización de sus espacios históricos y un ambicioso plan de renovación que pretende preservar uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo.