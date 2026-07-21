On City Week: promociones para equipar el hogar en pleno invierno + Agregar ámbito en









Del 20 al 26 de julio, On City llevará adelante una nueva edición de On City Week, con descuentos de hasta el 40%, planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y beneficios exclusivos con On City Crédito.

On City Week ofrece una propuesta que combina variedad, descuentos y alternativas de financiación para acompañar a las familias.

On City presenta una nueva edición de On City Week, una propuesta pensada para acompañar a las familias durante el invierno, con descuentos, financiación y una amplia variedad de productos para equipar el hogar y renovar la tecnología.

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Del 20 al 26 de julio, los clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 40% y financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de los principales bancos. La propuesta estará disponible tanto de forma presencial como a través de su plataforma en oncity.com.

La oferta incluye una amplia variedad de productos para el hogar, desde estufas y artículos de blanquería hasta pequeños electrodomésticos. La campaña también contempla promociones en tecnología, con opciones en televisores, celulares, notebooks y otros dispositivos pensados para acompañar las necesidades de sus clientes durante la temporada de invierno.

Además, On City cuenta con condiciones especiales a través de On City Crédito. Durante esta edición, se podrá acceder a descuentos de hasta el 20% y financiar sus compras en hasta 24 cuotas fijas, una alternativa pensada para facilitar el acceso a productos de primeras marcas.

Asimismo, quienes lo deseen podrán retirar las compras de manera gratuita en las más de 200 sucursales disponibles en todo el país.

On City Week ofrece una propuesta que combina variedad, descuentos y alternativas de financiación para acompañar a las familias.

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