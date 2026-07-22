Alerta roja por temperaturas extremas bajo cero y fuertes nevadas en la Patagonia: cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada a la espera de la lluvia. Mientras, en el sur del país se esperan mínimas bajo cero.

La mínima en el AMBA para este miércoles es de 9 grados. Pexels

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó este miércoles alerta máxima por frío extremo para la Patagonia argentina. Además, indicó que el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aguarda por más días de lluvia y hasta mínimas debajo de los 10 grados.

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Alerta roja en la Patagonia por frío extremo: las provincias afectadas El SMN indicó que la provincia de Chubut tiene previsto alerta amarilla por el frío, con temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Por otro lado, Santa Cruz está dividida entre alerta roja y naranja.





Respectivamente, estas alarmas indican:

Mínimas muy peligrosas , que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables;

, que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables; Mínimas potencialmente muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; El sitio Meteored, en esa línea, indicó nubosidad matinal, fuertes heladas y dominio de altas presiones en Santa Cruz y el este de Chubut, con "mínimas de -17 °C en El Calafate, Río Turbio, Gobernador Gregores, con sensación térmica inferior a los -20 °C, como para mencionar algunas de las localidades dentro del área más comprometida".

Incluso, aseguraron que una serie de nevadas se "desplazan a Neuquén y Río Negro, con alerta que incluye a zonas bajas neuquinas por acumulados de hasta 30 cm".

Zonas de la cordillera de Cuyo ya llevan más de 3 a 4 metros de nieve acumulada, pero este miércoles 22 de julio tendrán una "tregua". Las nevadas se desplazan a Neuquén y Río Negro, con alerta que incluye a zonas bajas neuquinas por acumulados de hasta 30 cm. pic.twitter.com/SbYxUf1go0 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 22, 2026 Cómo seguirá el clima en el AMBA Las marcas para este miércoles se ubican entre los 9 y 13 grados, con potenciales lluvias aisladas durante la mañana (hasta un 70%). Por su parte, el jueves tendría mínima de 7 grados con el cielo ligeramente nublado.



Hacia el final de la semana, se esperan lluvias durante la tarde y noche del viernes, con probabilidad de hasta el 40%, mientras la mínima será de 11 y máxima de 15 grados.