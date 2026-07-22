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22 de julio 2026 - 11:08

Nacional de Uruguay se burló de Tigre tocando la canción de España en el Mundial

En el Gran Parque Central sonó un tema que generó polémica en la previa del duelo por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Matador se vengó en las redes tras el triunfo.

Nacional de Uruguay se burló de Tigre tocando la canción de España en el Mundial

Nacional de Uruguay se burló de Tigre tocando la canción de España en el Mundial

Apenas un par de días después de la final del Mundial 2026, las chicanas y burlas por la final que perdió la Argentina comenzaron a verse y escucharse en las canchas de sudamerica.

Cruzando el Rio de la Plata, en Uruguay, en lugar de apoyar y respetar, confrontan y burlan. La hinchada de Nacional de Montevideo comenzó a tocar “Superestrella”, el tema de la cantante española Aitana que se convirtió en el himno de España durante su camino en la Copa del Mundo.

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El club argentino se vengó obteniendo el triunfo por la Copa Sudamericana y desde sus redes sociales respondió con una foto de su hinchada: “Tranquilos, la música la puso la gente del Matador”, comentó.

La elección musical no pasó inadvertida. La canción, perteneciente al álbum Cuarto Azul de la artista catalana, sonó en cada estadio del torneo tras las victorias del equipo europeo.

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