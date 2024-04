Convertibilidad sintética: dólar, devaluación del FMI, relaciones carnales y la orden de Caputo para topear salarios en abril

O quizás, dolarización. Mientras tanto, la libertad avanza, pero el Gobierno se empeña en intervenir donde puede : el libre mercado no sirve para acumular reservas pagando dólares baratos o para lograr superávits a fuerza de recortes en jubilaciones y transferencias a las provincias. Tampoco para topear los acuerdos salariales - Caputo ya puso un tope del 9% en los acuerdos paritarios de abril y bajó la orden en la secretaría de Trabajo de no homologar una cifra superior.

No hay plata en el FMI: faltarán dólares

Pero algo huele mal en Dinamarca. Al FMI no le alcanza. Por un lado, quiere que el dólar flote aunque administrado por el BCRA. Por otro, parece no alcanzarle con el ajuste que despliega el gobierno argentino. Y hasta se da el gusto de plantar la semilla de la discordia, correrlo al Palacio de Hacienda por izquierda, decir que hay que mejorar “la calidad” del ajuste. Ocurre, entonces, la peor de las venganzas, la más insólita: el Fondo, el principal acreedor de la Argentina, parece decidido a cumplir su estatuto, algo que no hizo con el expresidente Mauricio Macri. En los hechos significa que no girará los u$s 5.000 millones pendientes (y mucho menos u$S15.000M) sin algunas reformas adicionales en el plano cambiario: devaluar, levantar el cepo y mantener la tasa de interés positiva en términos reales. Es que el organismo, por estatuto, tiene prohibido girar recursos sin garantizarse cambios que promuevan mejoras en el balance de pagos. Dicho en criollo: no puede prestar para que se vuelvan a perder reservas. Encarecer al dólar figura como la receta adecuada. También la pide el campo, que debe liquidar la cosecha gruesa. Pero el Gobierno prefiere que la inflación se mantenga alta por la quita de subsidios, en lugar de generarla por otra devaluación, es una cuestión de prioridades.