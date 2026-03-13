Criptomonedas: los dos eventos clave que podrían definir el mercado en 2026, más allá de la guerra en Medio Oriente

Mientras el conflicto con Irán mantiene en vilo a los mercados globales -incluido el cripto-, otros dos factores emergen como posibles catalizadores para los activos digitales.

La aprobación de una ley clave en EEUU y un cambio en la Fed podrían favorecer al mercado cripto.

Por su implicancia en las economías de todo el mundo, la guerra en Medio Oriente atrajo las miradas de los mercados financieros tradicionales, pero también del ecosistema cripto . Sin embargo, no es el único factor que este año podría tener un impacto significativo sobre el devenir de Bitcoin y el resto de los activos digitales . El destino de la Ley Clarity , estancada en el Congreso norteamericano, y la llegada del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh , pueden ser catalizadores para un cambio en la tendencia que viene exhibiendo el sector desde finales del año pasado.

Originalmente pensada para aprobarse durante los primeros meses de 2026 , la Ley Clarity establece un marco normativo que regula principalmente a las stablecoins y, sobre todo, su capacidad para otorgar una tasa de interés por su tenencia . Se trata de un punto que causó fuerte polémica dentro del sistema bancario norteamericano , que logró que en el último borrador del proyecto se limitaran las "recompensas" a los tenedores de dólares cripto .

Ese cambio en la normativa fue un parteaguas que evitó su tratamiento hasta el momento, ya que le restó el apoyo de Coinbase , la exchange más importante de EEUU y la segunda más grande del mundo. No es casual: la plataforma registró una parte importante de sus ganancias durante el último trimestre de 2025 gracias a las operaciones con stablecoins ,, que llegaron a otorgar rendimientos muy por encima de los intereses ofrecidos por los bancos a quienes depositan dólares en sus cuentas.

Durante una audiencia en una cumbre de la Asociación Americana de Banqueros en Washington el martes, la senadora demócrata Angela Alsobrooks dijo que estuvo trabajando con el senador republicano Thom Tillis para acordar una forma de llevar a cabo una audiencia largamente retrasada del Comité Bancario del Senado sobre la legislación.

El uso de stablecoins como reemplazo al dólar como método de pago genera malestar dentro del sector bancario tradicional.

"El compromiso en el que el senador Tillis y yo hemos estado trabajando es uno que creemos nos permitirá establecer los límites necesarios que nos ayudarán a prevenir —en todas las formas posibles— la fuga de depósitos que no queremos que suceda, y al mismo tiempo permitir que la innovación crezca", dijo Alsobrooks , quien participará del DC Blockchain Summit la próxima semana, donde se espera que adelante detalles sobre el ritmo de las negociaciones .

Sobre ese punto, reconoció que ambas partes de la negociación —los banqueros y la industria cripto— van a estar "un poco descontentos" con el resultado final. Y agregó: "Absolutamente debemos contar con estas protecciones para evitar la fuga de depósitos, pero probablemente tendremos que hacer algunos compromisos".

La visión de las exchanges

En diálogo con Ámbito, desde la exchange CoinEx afirmaron que "una prohibición total de los rendimientos de las stablecoins es excesivamente restrictiva y frena la innovación". Desde su perspectiva, "el borrador del Senado de enero de 2026, que contempla incentivos vinculados a la actividad, representa una solución intermedia acertada".

De manera similar, Stella Zlatareva, Senior Communications Manager en Nexo, una plataforma de pagos internacionales que recientemente habilitó operaciones en EEUU, afirmó a este medio que considera "improbable una prohibición total" de los rendimientos en las stablecoins. Sostuvo que, bajo "estándares sólidos", la normativa "puede acelerar la adopción y la confianza, y posicionar a las stablecoins como una herramienta útil dentro del sistema financiero".

Por su parte, Gabriel Campa, Head of Digital Assets del banco Towerbank International, planteó a Ámbito que "desde una óptica bancaria, el punto técnico clave es que cualquier incentivo esté respaldado por reservas líquidas y trazables, y no por estructuras que introduzcan descalces de liquidez".

Sostuvo que "lo más importante no es el rendimiento en sí, sino la solidez del respaldo (reservas), la transparencia y el cumplimiento normativo". Y destacó que "si la Ley Clarity establece marcos claros, dejará de ser una industria de nicho para convertirse en infraestructura financiera global".

criptoinvierno El mercado cripto se encuentra en un "invierno" desde finales del año pasado. Imagen creada con IA

Los cambios dentro de la Fed

Otro elemento que va a tener un impacto significativo es la inminente llegada de Kevin Warsh a la Fed en mayo de este año. No es un dato menor, ya que su nominación fue una de las causas detrás de la fuerte contracción de Bitcoin durante los últimos meses, una tendencia que hasta ahora no se revirtió.

Campa argumentó que durante su mandato al frente del banco central norteamericano "la clave es priorizar la disciplina monetaria y entender la dimensión tecnológica". Y agregó: "Quien vea a Bitcoin y los activos digitales no como una amenaza, sino como un componente adicional del paisaje financiero, contribuirá a una integración más ordenada".

Por su parte, Zlatareva sostuvo que "es probable que el entorno operativo más amplio siga anclado en una política basada en reglas, en la previsibilidad institucional y en una gestión disciplinada del riesgo".

Se trata de un tipo de estabilidad que "es importante porque las finanzas cripto y las tradicionales están cada vez más conectadas", por lo que un "entorno macro predecible ayuda a que esa integración ocurra de manera ordenada".

Y profundizó: "Para los usuarios globales, y especialmente en América Latina, una Reserva Federal predecible respalda la estabilidad global del dólar, lo que indirectamente favorece el uso de stablecoins como un puente entre las economías locales y los instrumentos estadounidenses de ahorro e inversión".

Kevin Warsh Kevin Warsh, nominado para reemplazar a Jerome Powell en el cargo de la presidencia de la Fed.

Cómo piensa Kevin Warsh, según el mundo cripto

Desde CoinEx, plantearon una visión más amplia del rol que podría tener Warsh dentro de la política económica estadounidense. En su opinión, Warsh sería el "ancla monetaria", mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sería el "ejecutor fiscal".

La exchange explicó a este medio que ambos son "herederos intelectuales" de Stanley Druckenmiller, fundador de Duquesne Capital, y "representantes de lo que los mercados describirían como la escuela de pensamiento de Duquesne, que difiere significativamente de la economía académica convencional".

"La filosofía de Duquesne se basa en tres ideas fundamentales: que la liquidez puede ganar tiempo, pero no puede resolver problemas estructurales; que la deuda siempre tiene un desenlace y no puede aplazarse indefinidamente; y que el verdadero antídoto contra la inflación no son tipos de interés más altos, sino una mayor productividad".

Por ese motivo, hicieron énfasis en el hecho de que "Warsh también ha sido crítico durante mucho tiempo con la flexibilización cuantitativa (QE)" de la autoridad monetaria, por lo que "una normalización más agresiva del balance de la Reserva Federal, incluyendo la salida de los valores respaldados por hipotecas, parece plausible bajo su liderazgo".

Además, recordaron que Warsh ha argumentado que la inteligencia artificial podría generar un importante impacto en la productividad, lo que "expande la oferta, impulsa el crecimiento y reduce la presión inflacionaria".

Y concluyeron: "Esto podría justificar una reevaluación de la tasa neutral y crear margen para recortes preventivos de las tasas incluso antes de que la inflación regrese por completo al 2%".