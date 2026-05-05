Rito Café acelera su expansión y suma pagos con criptomonedas + Seguir en









La cadena de cafeterías nacida en kioscos de diarios avanza con nuevas aperturas en puntos clave de la Ciudad y suma pagos con criptomonedas vía QR.

Rito Café ya piensa en su expansión en la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de la reconversión de los tradicionales puestos de diarios en cafeterías, Rito Café pisa el acelerador y suma dos ejes que marcan su nueva etapa: expansión en ubicaciones estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires y la incorporación de pagos con criptomonedas.

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La marca, que ya había validado su modelo con sus primeros locales, ahora busca escalar con su propuesta que combina café de especialidad, consumo al paso y tecnología financiera.

El crecimiento no es menor. Tras el buen desempeño de su primer café ubicado en Plaza Houssay y la apertura posterior en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la empresa ya tiene en carpeta nuevas locaciones de alto tránsito. “Estamos en un proceso de expansión y en aproximadamente 40 días vamos a abrir un nuevo local en Corrientes y Junín, y ya estamos proyectando el armado del local del Luna Park”, explicó Diego Ramírez, cofundador de la marca junto a Fernanda Rouges. El foco está puesto en zonas con circulación constante y público joven, donde el formato de cafetería ágil encuentra mejor tracción.

Se suma el pago con criptomonedas Además de su expansión, la otra novedad está en los medios de pago. En un rubro donde todavía predominan el efectivo y otros métodos de pago más tradicionales, Rito decidió dar un paso más e incorporar criptomonedas. “A raíz de una demanda creciente de nuestros clientes incorporamos a nuestro sistema la posibilidad de realizar pagos en criptomonedas a través de Binance, que opera como una billetera virtual mediante un código QR”, señaló Ramírez.

La integración funciona de manera similar a cualquier pago digital: el cliente escanea el código QR y abona desde su wallet cripto, con acreditación inmediata. La iniciativa no solo apunta a mejorar la experiencia de usuario, sino también a posicionar a la marca como una propuesta innovadora dentro del segmento gastronómico.

En un contexto donde la competencia en el café de especialidad se intensifica, sumar alternativas de pago puede ser un diferencial. Además, permite captar a un público habituado a operar con activos digitales, especialmente en zonas universitarias. Menos diarios y revistas, más café El plan de expansión y la adopción de nuevas tecnologías llegan en un momento en que los kioscos tradicionales buscan redefinir su rol. La caída en la venta de diarios y revistas obliga a repensar el negocio, y el café aparece como una salida viable por su margen y frecuencia de consumo. Rito Café apuesta a liderar ese proceso con una estrategia clara. Por un lado, multiplica su presencia en puntos clave de la Ciudad; por otro, incorpora herramientas de pago.

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