Michael J. Fox reflexionó sobre su regreso a la actuación mientras lucha contra la enfermedad de Parkinson.
Michael J. Fox aseguró que su decisión de regresar a la actuación "prolongó" su vida
El icónico actor de Volver al Futuro, de 65 años, regresó recientemente a la pantalla con la serie "Shrinking".
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El icónico actor de Volver al Futuro, de 65 años, regresó recientemente a la pantalla con la serie Shrinking tras un descanso de seis años, que esperaba que fuera permanente debido a su enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en una entrevista con el portal The Hollywood Reporter publicada el 22 de julio, el actor afirmó que la decisión de volver a actuar fue especialmente valiosa no solo para su estado de ánimo, sino también para su salud.
“Realmente ha prolongado mi vida y la ha hecho interesante de una manera que no creía posible hasta ahora”, dijo Fox sobre su regreso a la actuación.
“No me he retirado de la actuación”, continuó Fox, “pero si no volviera a actuar, sería por una muy buena razón. Dejo que el Parkinson tome las decisiones por mí”.
El diagnostico de Parkinson y los años reciente de Michael J. Fox
Tras ser diagnosticado con Parkinson de inicio temprano en 1991, a Fox le dijeron que probablemente le quedaba otra década de carrera como actor. Durante los años en que mantuvo su diagnóstico en secreto, antes de hacerlo público en 1998, protagonizó varios proyectos populares, como Family Ties y Spin City.
Aunque pasó muchos años intentando ocultar los síntomas de su Parkinson en sus papeles cinematográficos, Fox ha aceptado su condición física en algunos de sus personajes más recientes. En 2011, en el final de la octava temporada de Curb Your Enthusiasm, Fox interpretó una versión mezquina y satírica de sí mismo, para la cual utilizó su Parkinson como parte de una trama cómica de malentendidos, y resultó catártico.
“Me ayudó a encontrar la verdad en las cosas”, dice Fox. “Me di cuenta de que había algo a lo que podía recurrir. Había una vulnerabilidad y una debilidad que solía ocultar cuando estaba en público, antes de que me diagnosticaran Parkinson”.
“Se trata de utilizar mi propia experiencia vital para dar forma a las vidas de los personajes”, añadió Fox. “No hay límites para lo que estoy dispuesto a explorar”.
Fox ha sido nominado a un premio Emmy por su trabajo en Shrinking, donde comparte pantalla con Harrison Ford interpretando al amigo y confidente del doctor. Los personajes de ambos actores representaban a personas que viven con la enfermedad de Parkinson.