LeBron James decidió jugar en Philadelphia 76ers y revolucionó la NBA: los detalles del contrato + Agregar ámbito en









El máximo anotador de la historia de la NBA le puso fin al misterio y anunció que jugará la próxima temporada, antes del retiro, en la franquicia de los Sixers junto a Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

LeBron James decidió jugar en Philadelphia 76ers y revolucionó la NBA: los detalles del contrato

Se acabó una de las mayores incógnitas de la NBA. LeBron James ya elegió a su nuevo destino y decidió que le pondrá fin a su legendaria carrera en los Philadelphia 76ers.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de semanas de rumores que lo vinculaban con franquicias como Miami Heat, Golden State Warriors o Cleveland Cavaliers, el máximo anotador histórico de la liga de básquetbol americana se decidió por firmar con la franquicia de Pensilvania.

Según informó ESPN, citando al CEO de Klutch Sports y agente de LeBron, Rich Paul, James alcanzó un acuerdo con los Sixers por dos temporadas y 8 millones de dólares, incluyendo una opción de jugador para el segundo año. Es decir, él podrá decidir si jugar un segundo año en Philadelphia o culminar el ciclo.

El sueldo del contrato sorprende especialmente por su reducido valor económico. LeBron, de 41 años, renuncia a una cantidad muy superior a la que podría haber percibido en el mercado con el objetivo de incorporarse a un proyecto con aspiraciones inmediatas al campeonato.

Cabe recordar que LeBron James viene de jugar las últimas ocho temporadas en Los Angeles Lakers, donde consiguió el anillo de campeón en 2020, en la famosa burbuja por la situación del coronavirus.

La última aventura de LeBron en la NBA, junto a Embiid, Maxey y Jaylen Brown Con este movimiento, Philadelphia reúne un auténtico 'Big Four' formado por Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y ahora LeBron James, convirtiéndose automáticamente en uno de los grandes candidatos al título de la temporada 2026-27. Los Sixers ya aparecían desde hace semanas entre los equipos que más interés despertaban en James. Rich Paul había señalado públicamente que la llegada de Jaylen Brown había cambiado por completo el atractivo de la franquicia de Pensilvania para el cuatro veces campeón de la NBA.