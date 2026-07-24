Ganó u$s61 millones en la NBA, pero terminó endeudado: la crisis financiera de Joe Smith

Su carrera llena de contratos millonarios terminó de la manera menos esperada y sorprendió incluso a quienes siguieron su trayectoria.

Durante 16 temporadas en la NBA, Joe Smith construyó una carrera tan exitosa a tal punto que parecía que, al retirarse, no iba a tener que preocuparse por el dinero nunca más. Fue la primera elección del Draft de 1995 , pasó por 12 franquicias y acumuló contratos que, al menos en papel, lo posicionaban entre los jugadores con mayores ingresos de su generación.

De todas formas, el final de su historia financiera fue muy distinto al esperado, ya que años después de su retiro, el exjugador de básquet reconoció que las malas decisiones económicas, los derroches de dinero y la caída de sus ingresos lo dejaron con una deuda importante y mucho menos patrimonio del que muchos imaginaban.

Joe Smith llegó a la NBA después de una etapa excelente en la Universidad de Maryland, donde obtuvo los premios Naismith al Jugador Universitario del Año y AP Jugador del Año. Ese rendimiento llevó a los Golden State Warriors a seleccionarlo con la primera elección del Draft de 1995.

Aunque nunca alcanzó el nivel de superestrella que muchos proyectaban, construyó una buena carrera profesional. Jugó entre 1995 y 2011 , vistió las camisetas de 12 franquicias y finalizó su recorrido con 11.208 puntos , 6.575 rebotes y 868 tapas . Durante ese período percibió u$s61 millones en salarios y más tarde en 2005-2006 cobró u$s6,3 millones con los Milwaukee Bucks.

De todas formas, el propio Smith explicó que ese monto nunca llegó completo a sus manos . Según su cálculo, entre impuestos, comisiones para representantes y otros honorarios profesionales, el dinero disponible se redujo hasta u$s18 millones .

El exjugador admitió que durante varios años administró sus gastos como si pudiera disponer del monto bruto de sus contratos, por lo que esa diferencia terminó siendo uno de los primeros problemas de su economía personal.

Su éxito en el básquet no se tradujo en una gran fortuna. Gentileza - Ig: @joesmithbasketball

Casas de lujo, autos exclusivos y un divorcio millonario

Las inversiones inmobiliarias ocuparon buena parte de su patrimonio durante su carrera deportiva, ya que Smith adquirió propiedades en distintos estados, entre ellos Virginia, California, Wisconsin y Arizona. Una de las compras más conocidas fue la de Scottsdale, donde en 2005 compró una mansión de 760 metros cuadrados por u$s2,225 millones que incluía:

Cinco dormitorios

Nueve baños

Casa de huéspedes

Sala de cine

Estudio de música

Cancha deportiva

Pileta

En 2015 intentó venderla por u$s3,1 millones, aunque no encontró compradores y, después de varias rebajas, finalmente concretó la operación en marzo de 2019 por u$s1,735 millones. Pero no solo perdió dinero al venderla, sino que a esa cifra se le sumaron casi 14 años de impuestos, seguros, mantenimiento, intereses hipotecarios y comisiones inmobiliarias.

Sus numerosos autos también achicaron su presupuesto, ya que entre los modelos que integraron su colección figuraban:

Un Bentley

Un Corvette

Dos Range Rover

Otros vehículos de alta gama

Más allá del valor inicial de compra, esos bienes implicaban gastos permanentes de mantenimiento, seguros y depreciación, factores que incrementaron el nivel de egresos durante su carrera. Smith también identificó su divorcio como uno de los golpes económicos más importantes.

Según contó, el proceso le costó u$s3 millones, lo que equivalía a más de la mitad del dinero que aún guardaba para su retiro. Después de afrontar ese gasto y liquidar distintos activos, terminó con una deuda de u$s157.000, pese a haber ganado decenas de millones de dólares durante su etapa como jugador profesional.

Sus malas decisiones afectaron su economía. Gentileza - Ig: @joesmithbasketball

El patrimonio actual de Joe Smith y su plan de recuperación

En la actualidad, el patrimonio neto estimado de Joe Smith es de u$s100.000, lo que no es casi nada comparado a los u$s61 millones que obtuvo durante su carrera en la NBA. Mientras estaba en actividad nunca percibió menos de aproximadamente u$s1,3 millones por temporada, pero tras retirarse en 2011, sus ingresos cayeron de manera abrupta.

En 2018, trabajaba como entrenador de básquet entre 10 y 15 horas semanales y según lo que explicó entonces, los ingresos anuales del hogar llegaban a unos u$s26.000, mientras que los gastos alcanzaban u$s133.000 por año. La situación llamó la atención del exbeisbolista Alex Rodríguez, quien lo convocó para participar en el programa "Back in the Game", producido por CNBC. El plan de recuperación incluyó varias medidas para ordenar sus finanzas:

Revisar todos los gastos junto a un asesor financiero

Mudarse a una casa con menores costos de mantenimiento

Reducir el nivel de consumo

Potenciar su actividad como entrenador a partir de clases particulares, clínicas y campamentos de básquet

El cambio de hogar le permitió ahorrar unos u$s14.000 por año, mientras que el objetivo principal pasó por generar nuevas fuentes de ingresos aprovechando su experiencia como ex número uno del Draft. Con el paso del tiempo, Joe Smith decidió hablar públicamente sobre sus errores financieros para advertir a otros deportistas profesionales.