Daniel Marx: "No se necesitaría un Plan Bonex"

La crisis se analizó en un encuentro virtual organizado por Adcap Grupo Financiero, del que participaron el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, y el exsecretario de Finanzas y director de la consultora Quantum, Daniel Marx, coordinados por Javier Timerman, socio de Adcap.

Daniel Marx se refirió la los efectos de la renuncia de Martín Guzmán como titular de Economía al señalar que “las políticas no cambiaron demasiado” con la llegada de Silvina Batakis. “Argentina sigue teniendo el problema de crear confianza para crecer y atraer inversiones”, explicó.

“La reducción de la demanda monetaria es una demostración de la falta de confianza. En los últimos 12 meses, la base monetaria se incrementó un 47%, mientras que la inflación fue de alrededor del 70%”, agregó.

El director de Quantum también descartó un escenario de medidas extremas. “Los depósitos nominales son relativamente estables, incluso en términos reales”, señaló y explicó que “la deuda del Banco Central es a tasa fija, por lo que el Gobierno no necesitaría ir a un Plan Bonex”. Por otra parte dijo que “técnicamente, la deuda argentina en moneda extranjera casi no tiene vencimientos hasta 2025 y paga muy bajos cupones, por lo que pensar en una reestructuración no tiene sentido”. Y agregó que “con la deuda doméstica es casi lo mismo”.