Deuda en pesos: crece el temor en el mercado a una nueva "muralla" de vencimientos cada tres meses

El Gobierno tuvo que dejar de extender deuda más allá de 2027 por la suba de las tasas de interés. También crecen las dudas sobre el programa financiero en dólares.

Luis Caputo corre el riesgo de que se le empiecen a acumular vencimientos en pesos en los próximos meses.

El mercado se le está complicando al ministro de Economía, Luis Caputo . De la mano de la suba de las tasas de interés en Estados Unidos y una temprana inquietud electoral , las tasas de interés subieron y lo que era una cuestión sencilla de resolver, como es el rollover de la deuda, se complica. En el caso de los pesos, el mercado empieza a temer que en los próximos meses vuelva a aparecer la “muralla” de vencimientos debido a la imposibilidad del Tesoro para hacer colocaciones con un horizonte que no supere las elecciones del año próximo.

Según datos de Cohen Aliados Financieros , entre el 27 de marzo de este año y el 12 de agosto pasado , todas las licitaciones de deuda en pesos que llevó a cabo el Ministerio de Economía pudieron pasar para después del 10 de octubre aproximadamente el 40% de los vencimientos .

Pero ya desde el segundo llamado de agosto y las dos colocaciones de septiembre, el 100% de la renovación se hizo con vencimientos dentro del período de gobierno de Javier Milei. Es lo que se conoce como “riesgo electoral” . De hecho, todos esos llamados dejaron de incluir el Bonar 29 (AO29) , que todavía tiene por colocar unos u$s800 millones este año y unos u$s5.000 millones en 2027 .

Algo similar ocurrió a lo largo de la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández, cuando el mercado, desconfiado, no le daba más crédito más allá de tres meses .

Sergio González, head de la oficina de Inversiones de Cohen , señaló en un view local con inversores: “Veníamos con un período donde se estaba logrando pasar varios vencimientos. Eso se cortó. Con el nivel de tasas que manejamos hoy, al Gobierno se le complica mucho validar esos niveles para poner vencimientos de largo plazo”, explicó González.

En ese sentido, el analista indicó que existe ahora el riesgo de que, si en las próximas semanas Economía sigue renovando el 100% en cortos plazos, “esos vencimientos se vayan apilando con los que ya tenían, para dentro de tres meses”. “Ese es un riesgo potencial que estamos monitoreando”, señaló el economista.

También hay problemas con los dólares

Del mismo modo, González advirtió que el Gobierno va a tener problemas para cerrar el programa financiero en dólares de 2027, algo que generó bastante revuelo en las redes sociales porque también lo señaló esta semana la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto.

Si bien Dal Poggetto indicó que el hueco que tendría que cubrir el Gobierno sería de unos u$s23.000 millones, en Cohen las estimaciones son más modestas. Consideran que le faltarían unos u$s5.000 millones.

González indicó que, en rigor, para la Argentina el mercado voluntario internacional “está cerrado”, al estimar que un piso viable como para que Luis Caputo dispusiera una emisión deberían ser los 450 puntos de riesgo país.

El analista indicó entonces que los inversores se van a estar preguntando “dónde Argentina puede conseguir dólares para hacer frente a sus obligaciones”. Y en ese aspecto, consideró que la única chance va a estar en “la generación de reservas”.

“La compra de reservas la estamos viendo como un motor para lo que pueda llegar a venir en la última parte del año y los primeros seis meses del año que viene”, señaló González.

Los vencimientos de octubre

Como ya señaló Ámbito, el Gobierno tendrá una muy exigente masa de vencimientos para renovar en octubre, que alcanzará casi $27 billones. Se debe, más que nada, a que en la operación de canje de letras atadas al dólar que vencían el 30 de septiembre, el grueso se postergó por un mes.

De acuerdo con estimaciones de Dhalmore, los vencimientos se dividirán primero en unos $4,86 billones al 15 de octubre, y otros $22,13 billones a fin de mes. El primero de los compromisos corresponde íntegramente a bonos de tasa fija. Se supone que el Ministerio de Economía no va a tener problemas en renovarlos. El segundo se compone de $6,3 billones en CER, $8,15 billones en dólar linked y $7,68 billones en Boncap y Lecap.