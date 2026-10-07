Luis Caputo viajará a Tailandia para las reuniones del FMI y el Banco Mundial

El ministro participará de los encuentros anuales en Bangkok. Una eventual reunión con Kristalina Georgieva aparece entre las posibilidades, aunque todavía no fue confirmada.

El ministro de Economía, Luis Caputo , viajará en los próximos días a Tailandia para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se desarrollarán entre el 12 y el 18 de octubre en Bangkok, en momentos en que continúa abierta la tercera revisión del acuerdo con la Argentina .

El viaje fue confirmado por el Ministerio de Economía a Ámbito . La comitiva estará integrada también por el viceministro José Luis Daza , mientras que podrían sumarse el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , y su vicepresidente, Vladimir Werning.

En ese contexto, existe expectativa por la posibilidad de que Caputo mantenga un encuentro bilateral con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva . Sin embargo, la reunión no está confirmada y la agenda del ministro todavía no fue cerrada. Ambos coincidirán durante las jornadas en Bangkok mientras continúan las negociaciones por la tercera revisión del programa.

Una eventual reunión con Georgieva podría servir para avanzar en las conversaciones después de la misión técnica que visitó la Argentina entre el 21 y el 29 de septiembre. El objetivo de las negociaciones es alcanzar un acuerdo a nivel técnico que permita completar la revisión y eventualmente habilitar un desembolso por u$s900 millones .

En su última conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack , respaldó los avances del programa económico, aunque evitó confirmar que la tercera revisión esté próxima a ser aprobada.

"Las conversaciones continúan y seguirán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel del personal técnico para esta tercera revisión", sostuvo.

Kozack destacó además los avances en materia de inflación, posición externa y disciplina fiscal, pero reclamó que el crecimiento llegue a una mayor cantidad de sectores. "Es importante garantizar que el crecimiento —que hasta ahora se ha concentrado fuertemente en los sectores de energía, minería y agricultura— se amplíe y se distribuya de manera más uniforme tanto en los demás sectores de la economía como entre los trabajadores", afirmó.

Entre los puntos que siguen bajo análisis aparece la evolución de la actividad económica y su impacto sobre la recaudación. La propia portavoz del FMI anticipó que esos factores "formarán parte de los debates" entre el organismo y el equipo económico.

También permanece bajo observación el frente fiscal. El programa establece para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, mientras que durante el primer semestre el resultado alcanzó el 0,6%, frente al 0,7% previsto para ese período.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo días atrás que el Gobierno cumplió buena parte de los objetivos acordados y planteó que, ante algún eventual desvío, podría solicitarse un waiver al Fondo.

"La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso", aseguró.