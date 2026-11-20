Alberto Ades se refirió al aumento del riesgo país y a la postura del Gobierno de desentenderse de su evolución. "Es un error", dijo al analizar el salto del indicador que mide el J.P. Morgan.

El economista Alberto Ades sostuvo este viernes que el aumento del riesgo país responde principalmente a las dudas de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda argentina a partir de 2028. “Yo creo que la fuente del problema está más en la deuda hoy que en el dólar”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la postura del gobierno de Javier Milei de "desentenderse" de su evolución.

Ades cobró relevancia en el escenario político y económico local luego de ser convocado por el presidente Javier Milei para participar de una reunión de Gabinete a principios de octubre . Con una extensa trayectoria académica y profesional en el exterior, el economista analizó los principales desafíos de la economía argentina durante una entrevista reciente.

"Yo creo que la fuente del problema está más en la deuda hoy que en el dólar" , afirmó en un diálogo radial en Now. Según dijo, el Gobierno logró avanzar en el aseguramiento del financiamiento de los compromisos previstos para 2027 , pero todavía persisten interrogantes sobre los vencimientos de 2028, 2029 y los años posteriores.

A ese escenario se suma, según su análisis, el desplazamiento de parte de los vencimientos de 2027 hacia después de las elecciones y una actividad económica que definió como "floja, semiestancada" . Si bien reconoció algunas señales positivas, consideró que persiste un clima de descontento entre los inversores.

"Los inversores ven que en 2027 les van a pagar, porque este gobierno tiene un compromiso muy fuerte con el cumplimiento de los contratos. Pero, si llegan a perder, hay una montaña de vencimientos después y un gobierno de oposición peronista no sé cómo va a hacer" , planteó.

Para Ades, esa incertidumbre política contribuye a explicar el elevado costo de financiamiento de la Argentina. Como referencia, comparó el riesgo país local con el de otras economías que atraviesan situaciones complejas.

"Argentina tiene un riesgo país más alto que muchos países de África, que Ucrania, que está en guerra. Ucrania, que todas las noches recibe misiles rusos, tiene un riesgo país más bajo que Argentina", señaló. También mencionó los casos de Pakistán, Senegal y Gabón.

Alberto Ades analizó el dólar y los límites para una devaluación

Aunque identificó a la deuda como el principal foco de preocupación financiera, el economista también se refirió al atraso cambiario. En otras oportunidades había definido al dólar como barato para una economía en transición, aunque advirtió que existen factores que dificultan una depreciación significativa del peso.

"Para una economía que está generando un superávit comercial este año de u$s26.000 o u$s28.000 millones, depreciar el peso no es fácil", sostuvo. Durante la conversación, el entrevistador planteó que el saldo comercial podría superar los u$s30.000 millones y Ades coincidió con esa posibilidad.

El economista explicó que la apreciación cambiaria suele acompañar los procesos de desinflación y recordó que ese fenómeno también se observó en otros países de América Latina y economías emergentes que lograron reducir sus niveles de inflación.

En el caso argentino, además, identificó factores vinculados con la transformación de la estructura productiva. "Hay un proceso de transformación que implica que los sectores primarios orientados a la exportación, energía, minería y otros, crecen muy fuerte", indicó.

A ese escenario sumó el impacto de una buena cosecha, favorecida por las condiciones climáticas. Según explicó, la mayor oferta de divisas del sector agroexportador se combina con el proceso de desinflación y contribuye a la apreciación del tipo de cambio.

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La falta de consensos políticos, otra preocupación de los inversores

Ades también vinculó el elevado riesgo país con la falta de continuidad de las políticas económicas e institucionales entre distintas administraciones. Para ilustrar esa diferencia, comparó el funcionamiento político argentino con el de otros países de la región, donde la alternancia entre gobiernos de distinta orientación no necesariamente implica modificaciones en las reglas centrales.

"En otros países de la región, cuando hay alternancia política, gana un gobierno de derecha o uno de izquierda, hay ciertas cosas que se siguen haciendo de la misma manera. El Banco Central sigue siendo independiente, el Tesoro se sigue manejando de manera profesional y la deuda se paga", explicó.

En contraste, consideró que en la Argentina los cambios de gestión suelen implicar virajes mucho más pronunciados. "La alternancia entre derecha e izquierda es dramática. Son virajes de 180 grados", afirmó.

Para Ades, parte de la prima de riesgo que paga el país responde a "una falta de responsabilidad de la clase política argentina de no poner ciertas cosas al margen de la lucha política".

El economista aclaró que las diferencias sobre el esquema tributario o las políticas culturales forman parte del debate democrático. Sin embargo, consideró necesario establecer consensos básicos sobre el funcionamiento de las instituciones, el manejo de las cuentas públicas y el cumplimiento de los compromisos de deuda.

Por qué el Gobierno no debería desentenderse del riesgo país

Por último, Ades cuestionó la idea de que el Gobierno pueda restarle importancia a la evolución del riesgo país porque no tiene previsto emitir deuda en los mercados internacionales. "Hay cierta falta de preocupación por el riesgo país con la idea de que nosotros igual no vamos a acceder a ese mercado. Creo que es un error", advirtió.

Si bien reconoció que el Tesoro nacional no buscaría financiamiento externo en el corto plazo, remarcó que las empresas privadas y las provincias necesitan conservar el acceso al crédito internacional.

También relacionó la incertidumbre sobre la deuda con los movimientos recientes del dólar. "El dólar se está moviendo no porque hayan caído las exportaciones. Se está moviendo porque la gente ve lo que está pasando con la deuda, que rinde 18%, se preocupa y compra dólares", explicó.

Por ese motivo, insistió en que el Gobierno debe prestar atención a la evolución de los títulos argentinos, incluso si no tiene previsto recurrir a ese mercado para financiarse. "A pesar de que uno no se financie en ese mercado, hay que mirarlo y hay que protegerlo", afirmó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que puede tener el deterioro de la confianza de los acreedores de cara a las necesidades de financiamiento de los próximos años. "La gente que está perdiendo la camiseta en ese mercado hoy, cuando la vayamos a buscar en 2028 para financiar, va a decir: 'Bono no te compro. Casi perdí el trabajo o perdí el trabajo en 2026'", concluyó.