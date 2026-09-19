Deuda en pesos: dan un guiño a los bancos para impulsar la demanda ante vencimientos por $13 billones

En la segunda quincena de septiembre, hay vencimientos por unos $13 billones. El Gobierno procura mantener niveles de rollover del 100% sin tener que convalidar suba de tasas de interés.

El Ministerio de Economía todavía tiene que renovar vencimientos de septiembre por cerca de $13 billones , luego de haber cumplido con la absorción de $8,14 billones durante la primera mitad del mes . Para ello, una nueva regulación del Banco Central prepara el terreno para que haya una mayor demanda por parte de los bancos.

Del total que queda por delante, según estimaciones de Dhalmore Capital , hay $5,62 billones en LECAP, $5,43 billones en títulos dólar linked y $1,3 billones en bonos CER .

Las autoridades económicas se preparan para el próximo llamado a licitación, que se concretará el jueves . En ese sentido, el Banco Central publicó la Comunicación “A” 8483 , mediante la cual amplió el universo de instrumentos del Tesoro nacional que los bancos pueden adquirir dentro del cupo vigente desde mayo de 2025.

Hasta ahora, este límite, determinado en función de la tenencia de pases de cada entidad a esa fecha, permitía principalmente la compra de LECAP . Desde ahora, el margen podrá aplicarse a cualquier título público denominado en pesos , incluidos los instrumentos dólar linked y duales .

“El cambio amplía la demanda potencial por deuda del Tesoro y parece preparar el terreno para incorporar instrumentos de mayor plazo en la próxima licitación”, señala Portfolio Personal Inversiones (PPI). Con ello, el Gobierno procura lograr niveles de rollover del 100% sin tener que convalidar subas de tasas .

La sociedad de bolsa recuerda que “para conocer el nuevo menú habrá que esperar hasta el jueves 24, mientras que la colocación tendrá lugar el lunes 28 de septiembre”. La entidad estima que los vencimientos llegarán a $13,6 billones.

Es decir, con las nuevas reglas para que las entidades financieras puedan adquirir bonos en pesos del Estado, podría haber una mayor demanda de títulos dólar linked, duales o CER, en función de las preferencias que tengan al momento de invertir.

En ese sentido, el rendimiento de la curva a tasa fija se ubicó entre el 22,5% y el 26,3% hasta noviembre y, más allá de ese plazo, en torno al 27,8%. Por el lado de los instrumentos ajustados por inflación, los bonos CER con vencimiento en 2026, incluidas las LECER, se ubicaron en CER +0,3% en promedio; entre 2027 y 2028, en CER +6,2%; y el resto de la curva, en CER +9,9%.

El balance semanal muestra una estabilidad de las tasas y una compresión de los rendimientos. Los instrumentos a tasa fija acumulan una baja promedio de 230 puntos básicos en los vencimientos de este año y de 78 puntos básicos en los posteriores. Entre los bonos ajustados por inflación, las alternativas de 2026 comprimieron 248 puntos básicos en promedio, mientras que el resto de la curva hizo lo propio en 82 puntos básicos, aunque prácticamente no hubo cambios en los bonos con vencimiento en 2028 en adelante.