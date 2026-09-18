Cómo recorrer Europa en tren con poco presupuesto

Reservar con tiempo, combinar operadores y elegir horarios menos demandados puede reducir el costo total de un itinerario continental.

Una forma de conocer nuevos destinos mientras el propio viaje se convierte en parte de la experiencia.

Viajar por Europa sobre rieles suele asociarse con recorridos panorámicos, estaciones céntricas y conexiones entre grandes capitales. Pero también puede convertirse en un gasto importante si las reservas se hacen sobre la fecha o se elige siempre la alternativa más rápida. La diferencia entre un viaje caro y uno ajustado muchas veces está en cómo se arma el itinerario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para quienes llegan desde Argentina y quieren recorrer varios países, existen distintas estrategias : comprar pasajes individuales, comparar compañías, recurrir a pases ferroviarios o combinar servicios de alta velocidad con trenes regionales. No existe una fórmula que sea siempre la más barata, porque el precio depende de la ruta, la temporada, la anticipación y hasta del horario elegido.

Uno de los errores más frecuentes es comprar sobre la fecha . En buena parte de Europa, las tarifas económicas aparecen con varios meses de anticipación y los cupos más baratos pueden agotarse. EveryRail señala que muchas compañías abren sus ventas entre tres y nueve meses antes de la partida, aunque el período exacto cambia según el operador.

El paisaje cambia mientras el recorrido avanza y las vías atraviesan distintos rincones de Europa.

Otro punto es asumir que el pase ferroviario siempre conviene. Eurail está pensado para viajeros residentes fuera de Europa, mientras que Interrail está destinado a residentes europeos. Ambos permiten recorrer numerosos países, pero las reservas de asiento de determinados servicios se pagan aparte. Los trenes de alta velocidad y los nocturnos son los casos más habituales.

También puede salir caro elegir únicamente servicios de alta velocidad. En algunos trayectos, un tren regional tarda más, pero evita suplementos y puede ofrecer una tarifa menor. Interrail incluso permite buscar recorridos que no requieren reserva, una alternativa útil cuando el objetivo principal es cuidar el bolsillo.

Billetes desde 9€: las mejores rutas y compañías low cost

Las tarifas desde 9 euros existen, aunque deben tomarse como precios promocionales y no como un valor garantizado para cualquier fecha. En Europa Central, el recorrido Viena-Budapest operado por RegioJet con precios iniciales de ese nivel cuando se reserva con anticipación.

RegioJet también conecta ciudades como Praga, Viena y Budapest, lo que permite armar itinerarios por Europa Central sin depender necesariamente de los servicios de mayor velocidad. Según la disponibilidad, dividir un recorrido largo en diferentes segmentos puede abrir opciones más económicas.

Cada tramo permite descubrir ciudades, pueblos y paisajes desde una perspectiva diferente. Magnific

Italia también ofrece alternativas de bajo costo dentro de su red de alta velocidad. Italo publica promociones que pueden llevar determinados trayectos a 9,90 euros, como Roma-Nápoles o algunos recorridos entre ciudades del norte del país. Son tarifas sujetas a disponibilidad y pueden cambiar sin aviso.

En España, Avlo, OUIGO e iryo compiten con Renfe en diferentes corredores. Entre las rutas donde aparecen tarifas promocionales se encuentran Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Valencia-Madrid. Trainline informa precios iniciales desde 7 o 9 euros para determinados servicios, aunque el importe depende de la fecha elegida.

Pases de tren regionales: la joya oculta del ahorro

Cuando el itinerario se concentra en una zona determinada, un pase regional puede ser más conveniente que comprar cada recorrido por separado. La ventaja aparece especialmente cuando se planean varios desplazamientos durante pocos días.

Interrail ofrece pases para distintos países y también un Global Pass que permite viajar por 33 países europeos. Actualmente existen modalidades que habilitan una determinada cantidad de días de viaje dentro de un período más amplio.

Las estaciones se convierten en puntos de encuentro durante un recorrido lleno de nuevas postales. Magnific

Los trenes regionales tienen otra ventaja: menos reservas obligatorias. Interrail indica que, en general, estos servicios permiten viajar con el pase sin pagar una reserva adicional, mientras que muchos trenes de alta velocidad requieren abonar ese suplemento.

También existen pases específicos de determinados países y regiones. En Suiza, por ejemplo, hay productos ferroviarios que combinan diferentes medios de transporte y recorridos turísticos, mientras que en otros países pueden encontrarse opciones nacionales o regionales. Las condiciones cambian bastante, así que conviene revisar qué incluye cada producto antes de decidir.

Viajar de noche o fuera de hora punta para ahorrar en transporte y estancia

El horario puede convertirse en una herramienta de ahorro. Los servicios que salen en momentos de menor demanda suelen presentar tarifas más convenientes, especialmente cuando se reservan con anticipación. Las franjas de mediodía, algunas tardes y determinados servicios nocturnos pueden ofrecer alternativas más económicas que las horas de mayor movimiento.

Los trenes nocturnos tienen, además, una particularidad: permiten cubrir grandes distancias mientras se duerme. En determinados casos, eso puede evitar pagar una noche de alojamiento. Pero hay que hacer las cuentas: las literas y camas suelen tener un suplemento, incluso cuando se dispone de un pase ferroviario.

No todos los nocturnos cuestan lo mismo. En el EuroNight que conecta Budapest con Bucarest, por ejemplo, Interrail publica tarifas diferenciadas para asiento, literas y camas, con valores que aumentan según el nivel de comodidad elegido.

Otra estrategia es viajar entre semana. Si las fechas son flexibles, comparar martes, miércoles o jueves con viernes y fines de semana puede revelar diferencias importantes. También conviene revisar varias horas de salida antes de cerrar la compra.