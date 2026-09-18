San Luis: Claudio Poggi envió a la Legislatura proyectos de desendeudamiento familiar e impulso al consumo

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi , envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley de desendeudamiento familiar , cuyo objetivo es "aliviar los compromisos financieros asumidos por las familias sanluiseñas mediante la promoción de planes de refinanciación de deudas".

Desde la administración puntana señalaron que el programa será de fácil acceso y bajo condiciones "altamente ventajosas", fundamentalmente en materia de tasas de interés y plazos de amortización. Además, impulsará otro programa llamado "Impulso al Consumo Familiar".

La iniciativa de "Desendeudamiento Familiar" insta a los bancos, a entidades financieras y a las empresas habilitadas por el Banco Central, a otorgar créditos que pongan a disposición de los ciudadanos en mora planes de refinanciación , quitas , bajas de tasas de interés , refinanciación a largo plazo en condiciones mucho mejores que las vigentes.

A cambio, el Gobierno va a establecer exenciones de tributos provinciales para este tipo de operaciones de refinanciación . "El beneficiado, por supuesto, es el ciudadano o la familia que está en mora”, explicó el gobernador Claudio Poggi durante la firma del decreto.

El proyecto fue remitido a la Legislatura provincial para su análisis y tratamiento y prevé la creación de un "Programa de Desendeudamiento Familiar" para que aquellos que registren compromisos financieros en situación de mora "puedan reorganizar su economía doméstica mediante la consolidación de sus deudas, ya sea que provengan de préstamos personales, tarjetas de crédito u otras asistencias crediticias, contraídas con compañías financieras, billeteras digitales, entidades bancarias y similares".

"La idea es acercar este alivio a las familias y compensar a la entidades financieras a través de un estímulo fiscal directo, incentivándolas a ofertar planes de regularización de deudas en mora a través de exenciones impositivas", indicaron desde la gestión de Poggi.

A través del ‘Programa de Desendeudamiento Familiar’ quienes registren compromisos financieros en situación de mora podrán reorganizar su economía doméstica mediante la consolidación de sus deudas, ya sea que provengan de préstamos personales, tarjetas de crédito u otras asistencias crediticias, contraídas en compañías financieras, billeteras digitales, entidades bancarias y similares alcanzadas por Ley NºVIII-0278-2004 (5565), o en cualquier otra entidad autorizada a operar por el Banco Central de la República Argentina.

Con respecto al programa que busca reactivar la economía doméstica, aseguró: "Vamos a instar a los bancos y entidades crediticias que se hayan adherido o hayan presentado planes de desendeudamiento a poner a disposición promociones, descuentos y reintegros para alentar y estimular el consumo local. Esto va a favorecer a los comercios y, por supuesto, también a las familias”.

Para finalizar, señaló que “la Provincia, a cambio, va a ofrecer un crédito fiscal del 25% del monto total consolidado que ofrece de promoción. Son dos políticas, tanto la de ‘Desendeudamiento Familiar’ como la de ‘Impulso al Consumo Familiar’, que benefician al ciudadano que está en mora y también al comercio en general y a la capacidad de consumo de los sanluiseños. De esta manera, se potencia la participación del sector financiero en la solución del sobreendeudamiento de las familias con la articulación del Estado”.