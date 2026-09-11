Deuda en pesos: Economía colocó títulos por $8,41 billones y logró un rollover del 103%

El Tesoro recibió ofertas por $14,17 billones y obtuvo un financiamiento neto cercano a los $281.000 millones. La mayor parte de la demanda se concentró en una LECAP con vencimiento en noviembre. Hubo premios para los bonos dólar linked.

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró un nuevo rollover de deuda en pesos del 103%.

El Ministerio de Economía adjudicó este viernes $8,41 billones en la licitación de deuda en pesos, frente a vencimientos por aproximadamente $8,13 billones . De esta manera, alcanzó un rollover del 103,46% y consiguió financiamiento neto por cerca de $281.000 millones . El volumen de ofertas ascendió a $14,17 billones , de las cuales se aceptó alrededor del 59% .

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El detalle de la colocación fue el siguiente:

13/11/26 (S13N6): $4,07 billones , a una TEM del 2,07% y una TIREA del 27,88% .

29/01/27 (X29E7): $0,69 billones , a una TIREA del 5,50% más CER .

26/02/27 (TMF27): $1,39 billones , con un margen del 2,96% sobre TAMAR .

30/07/27 (TML27): $1,28 billones, con un margen del 3,82% sobre TAMAR.

Dólar linked:

30/10/26 (D30O6): $0,47 billones , a una TIREA del 8,78% .

30/11/26 (D30N6): $0,09 billones , a una TIREA del 7,42% .

31/03/27 (D31M7): $0,22 billones , a una TIREA del 7,58% .

30/06/27 (TZV27): $0,19 billones, a una TIREA del 5,24%.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap, comentó al respecto que “el Tesoro adjudicó $8,4 billones en la licitación de hoy, frente a vencimientos por $8,1 billones, logrando un rollover del 103%, y dejó afuera ofertas por alrededor de $5,8 billones”.

“La estrategia del Tesoro se enfocó en aprovechar la elevada demanda recibida para adjudicar la mayor cantidad posible en instrumentos dollar linked sin dar un premio excesivo, buscando canalizar parte de la demanda por cobertura de FX y minimizar así su potencial traslado al mercado cambiario”, explicó Gómez García.

El analista indicó que “al mismo tiempo, en el resto de las curvas adjudicó principalmente lo necesario para cubrir los vencimientos, evitando una absorción significativa de pesos que pudiera generar nuevamente presión sobre la liquidez del sistema”. “La demanda se concentró mayormente en instrumentos a tasa fija, que representaron el 48% del total, seguidos por los instrumentos TAMAR, con una participación del 32%”, añadió.

Por el lado de los “premios”, el especialista consideró que “se concentraron en la curva dollar linked, donde los instrumentos cortaron con concesiones de alrededor de 100 puntos básicos o superiores”, mientras que “en el resto de las curvas, en cambio, los cortes se ubicaron en línea o incluso por debajo de los niveles del mercado secundario”.

Por su parte, el equipo de Research de Puente indicó que “la semana estuvo marcada por nuevas señales de debilidad de la actividad económica y por la continuidad del ancla cambiaria”. “En el mercado de pesos, la mejora de la liquidez permitió una normalización de las tasas de corto plazo”, dijo la entidad.

Puente destacó que “el Tesoro logró refinanciar completamente los vencimientos de deuda de la semana que viene, por $8,1 billones. Incluso, en muchos de los instrumentos los precios de corte fueron superiores a los del mercado secundario, no teniendo que dar premio”. “Hacia la semana que viene, quedará ver cómo se reposicionan las curvas con esta nueva oferta y, en particular, cómo quedarán las condiciones de liquidez”, advirtió la entidad.