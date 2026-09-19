FAL: las ALyCs afinan estrategias para captar empresas mientras la CNV facilita el ingreso de nuevos jugadores

La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) lanzaron esta semana la reglamentación para la puesta en marcha de los FAL. Ahora restan ARCA y la Secretaría de Trabajo.

Resta la reglamentación de ARCA y la Secretaría de Trabajo para que el FAL se inicie el próximo 1° de noviembre y comience su capitalización durante los siguientes seis meses.

En tiempo de descuento para la salida de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) , las ALyCs afinan sus estrategias para captar clientes y salen a ofrecer diferentes vehículos para mejorar la rentabilidad del dinero proveniente de los aportes de los trabajadores que la ANSES derivará al mercado para darles cierto margen de previsibilidad a las indemnizaciones.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) lanzaron esta semana la reglamentación para la puesta en marcha de los FAL, tras la primera norma del Ministerio de Economía. Allí, se flexibilizaron las condiciones sobre la cantidad de FCI y el dinero bajo administración que debían tener las sociedades gerentes. También se amplió levemente el menú de inversiones y se aumentó el porcentaje de deuda propia que podía tomar un empleador.

Ahora, resta la reglamentación de ARCA y la Secretaría de Trabajo para que el FAL se inicie el próximo 1° de noviembre y comience su capitalización durante los siguientes seis meses. ¿Qué pasará el día después de la liberación de los fondos? Nadie está seguro, aunque esta inyección de dinero a las empresas les otorga la posibilidad de despedir a sus trabajadores con una indemnización solventada, en parte, a través de los aportes.

Las ALyCs apuestan a mejorar la rentabilidad y quedarse con una porción importante del mercado. Confían en su posibilidad de ampliación y se asociarán con provincias y cámaras empresarias para llegar al interior del país, donde los bancos no tienen tanta penetración.

Dentro de la reglamentación final de la CNV, se añadieron al menú de inversiones habilitadas las Obligaciones Negociables (ON) emitidas por entidades financieras controladas por el Estado nacional, las provincias o CABA , y se aclaró que los activos UVA son análogos a los de cobertura CER.

Asimismo, se otorgó una mayor flexibilidad para que los FAL de las empresas que emiten ON puedan tomar hasta un 10% de deuda propia dentro de sus inversiones, cuando anteriormente, en la consulta, el límite había sido del 5%. En cuanto a la calidad y la liquidez, se mantuvo sin cambios: continúan siendo con doble calificación y se mantiene la liquidez. Desde el mercado estiman que esta relajación fue a medida de YPF, aunque aún no hay certezas de que las compañías público-privadas ingresen al FAL.

Además, la CNV fue mucho menos exigente en cuanto a las condiciones sobre la cantidad de fondos que debían tener las sociedades gerentes. Pasó de diez FCI bajo su administración a cinco y el patrimonio mínimo equivalente se recortó de UVA 50.000.000 a solo UVA 10.000.000.

En este marco, Ignacio Sagués, COO de Grupo ST, añadió en diálogo con Ámbito que “los fondos pueden participar en colocaciones primarias, pueden suscribir cuando salgan emisiones nuevas y también deuda del Tesoro, lo que es una buena noticia para el mercado de capitales”.

“Con la salida de la norma se habilitó la presentación de la sociedad gerente para postularse como entidad habilitada y Adcap Grupo Financiero ya se presentó como una entidad habilitada. Seguramente, en los próximos días se habilite la presentación operativa de reglamentos”, resaltaron desde la ALyC fundada por Javier Timerman y Agustín Honig.

Fondos que ofrecen las ALyCs

Desde Grupo ST contaron a Ámbito que van a ofrecer dos FCI. “Uno, que creemos que va a ser de mayor volumen, va a replicar predominantemente el CER con alguna tasa adicional. Es el que va a ayudar a las empresas a protegerse de la inflación y a que el activo que tienen vaya creciendo”, explicó, en primera medida, Sagués.

“Otro de corto plazo y devengamiento para empresas que quieran reducir su exposición al sector público y que sean más sensibles a la volatilidad del valor de la cuotaparte, porque va a ser un fondo de corto plazo con gran cantidad, por ejemplo, de plazos fijos. Te va a rendir menos, pero si vos querés saber cuánta plata tenés para utilizar el FAL, lo vas a saber con dos decimales de certeza”, añadió.

Adcap Grupo Financiero también ofrecerá dos FCI multiempresa: uno, sobre todo, de corto plazo, con mayor liquidez, y otro de largo plazo para las empresas con mayor apetito por el riesgo.

“Cuando uno mira el total de los montos de inversión, van a tener un gran sesgo hacia el Estado. La diferencia está en el tipo de riesgo que uno toma por la duration del FAL: un fondo con una duration menor a un año o mayor a un año, y las cláusulas de ajuste que tenga, ya sean tasa fija, Tamar, CER, entre otras. Podés tomar hasta un 10% de cobertura, entonces la pregunta que va a surgir es: si los pasivos laborales naturalmente están atados a la inflación, muy probablemente los fondos tengan muchos activos ligados a ese pasivo. Puede darse ya sea de forma directa, con cláusula CER o con activos duales. Esperamos que los FAL tengan bastante presencia de esta cláusula debido al contenido del pasivo laboral”, analizó, en una mesa con periodistas, Andrés Nobile, CEO de Adcap Asset Management.

Grupo IEB prevé tener entre tres y cuatro fondos multiempresa con distintas carteras, “ya sea en duración y en riesgo”, señalaron. La idea es que, con esas herramientas disponibles, “cada empresa pueda elegir según su perfil de desvinculación”.

Cohen, por su parte, ofrecerá tanto Fondos Comunes de Inversión como Fideicomisos Financieros. “Creemos que cada uno se adapta a una necesidad diferente. Los fondos son simples, prácticos. Los fideicomisos son más personalizados y se adaptan más al tipo de empresa”, señaló Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen Aliados Financieros.

Max Capital impulsará un solo FAL multiempresa con sesgo hacia activos atados a la inflación (CER). “En Argentina, los salarios se ajustan, en mayor o menor medida, por inflación. Ante ello, entendemos que las empresas, que tienen ese pasivo contingente ajustado por IPC, deben matchearlo con un fondo CER”, destacaron desde la ALyC.

Balanz presentará tres FCI. Uno bien corto, con una duration promedio de no más de tres meses, para empresas con alta rotación; el segundo, con una duration de seis meses, para aquellas con rotación moderada; y el tercero, con una duration aproximada de un año, para las empresas con menor rotación y mayor apetito por el riesgo. “Adicionalmente, para aquellas empresas o grupos de empresas que lo necesiten, también tendremos opciones de fondos FAL a medida de sus necesidades”, señalaron.

Insider Finance, por su parte, armará un solo FCI multiempresa que contemple escenarios para empresas con alta rotación de empleados y otras con una plantilla más estable. “La propuesta estará orientada principalmente a pymes, desde empresas muy pequeñas, con tres empleados, hasta compañías que puedan tener 500 o incluso 1.000 trabajadores”, subrayó Pablo Lazzati, CEO de la compañía.