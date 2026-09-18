El superávit comercial se aceleró a u$s2.187 millones en agosto, pese a repunte en las importaciones Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









Las compras externas crecieron tanto en términos mensuales como interanuales. Si bien respondió al efecto precio, se verificó cierta mejora en el segmento de bienes asociados a la producción.

Las importaciones de bienes de capital crecieron por primera vez en cinco meses. Mariano Fuchila

El superávit comercial se aceleró a u$s2.187 millones en agosto, pese al repunte que mostraron las importaciones. Las compras de bienes de capital a otros países registraron su primera suba interanual en cinco meses y también creció la adquisición de insumos, pero el dinamismo exportador permitió engrosar el saldo. De todos modos, vale remarcar que fue el efecto precio lo que explicó las variaciones alcistas respecto de agosto de 2025.

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Según los datos aportados por el INDEC este viernes, durante el octavo mes del año las ventas externas alcanzaron unos u$s8.883 millones, mientras que las compras totalizaron unos u$s6.696 millones. En relación a un año atrás, las primeras crecieron un 12,4%, mientras que las segundas lo hicieron en un 3,6%.

No obstante, los aumentos respondieron a la suba de los precios internacionales, ya que tanto las cantidades exportadas como las importadas se redujeron, un -3,1% y un -6,5%, respectivamente. INDEC detalló que, debido a la mejora de los términos de intercambio (que compara el precio de las exportaciones con el de las importaciones), el país registró una ganancia de u$s348 millones en comparación con el escenario si hubiesen prevalecido los precios de agosto del año pasado.

Repunte en las importaciones de bienes para la producción En cuanto a las importaciones, resaltaron incrementos en las cantidades de bienes intermedios y combustibles, mientras que las caídas más fuertes se observaron en bienes de consumo y vehículos. Esto representa un quiebre, por lo menos parcial, de una tendencia que venía reflejando un cambio en la composición de la canasta de compras: menos insumos para la producción y más bienes terminados, combo generado en buena parte por la política de apertura comercial del Gobierno.

Asimismo, las cantidades importadas de bienes de capital arrojaron una merma interanual, pero más acotada que en los meses previos. Sin embargo, en términos de divisas tuvieron la primera suba desde marzo.

Esto último ya había sido anticipado a Ámbito por el economista del IIEP-UBA, Federico Bernini, al señalar que "el crecimiento se explicó principalmente por la suba en los proyectos del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)". En concreto, el especialista remarcó que las compras vinculadas al RIGI sumaron unos u$s140 millones en el mes en cuestión, lo cual representó un récord absoluto para este programa y el 43% de todo lo que las empresas adheridas habían importado desde enero de 2025. A nivel producto, se destacaron las subas en las importaciones de porotos de soja, fertilizantes y productos energéticos como energía eléctrica, gas natural y gas natural licuado. Por el lado de las exportaciones, el crecimiento anual en los valores estuvo traccionado por el sector energético y las manufacturas, tanto de origen industrial como agropecuario, aunque solo en energía hubo un importante salto en cantidades. El único rubro que sufrió un retroceso fue el de productos primarios, lo cual respondió en gran medida a la elevada base de comparación, ya que en agosto del año pasado se habían reducido las alícuotas de las retenciones. Entre los bienes que impulsaron las ventas se destacaron petróleo, maíz, derivados de soja, pick-ups, combustibles para buques y aviones, oro, litio y carnes.