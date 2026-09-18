El BCRA confirmó un nuevo récord de la mora en las familias durante julio, mientras crece refinanciamiento de deudas

La morosidad de las familias alcanzó el 12,9% en julio, según el BCRA. En este contexto, bancos y fintech intensificaron sus planes de refinanciación, con especial foco en la mora temprana, que comprende atrasos de hasta 90 días.

La morosidad en los créditos bancarios otorgados a familias trepó del 12,8% al 12,9% en julio , luego de la casi imperceptible mejora que se había observado en junio, según el informe de bancos del Banco Central (BCRA) . Efectivamente, la suba de la morosidad se explicó más por el estancamiento del stock de crédito que por el aumento del saldo en pesos del financiamiento irregular , que viene desacelerándose.

A nivel de empresas, la incobrabilidad de las deudas subió del 3,5% al 3,6%, según el BCRA. En el sistema no financiero -que incluye a las fintech- pasó del 7,9% al 8,2% , según datos de la consultora 1816.

Con la morosidad en el ojo de la tormenta , los bancos y las fintech salieron a activar masivos planes de refinanciación, con mayor incidencia en la mora temprana (con atrasos de hasta 90 días). Este indicador había alcanzado, según fuentes del mercado, su nivel más alto en noviembre de 2025, cuando comenzaba a anticiparse el problema de los deudores que pasarían a ser irrecuperables.

La cantidad de morosos incobrables , según pudo saber Ámbito , permanece estática porque los bancos y las fintech no están vendiendo las carteras a los estudios especializados en recupero. Esto puede explicarse porque la oferta es muy alta y abarata el costo de las carteras.

Actualmente, hay 20,9 millones de personas con crédito formal . De ellas, casi 6 millones son deudores morosos : 2,6 millones pertenecen a las fintech , mientras que 2,5 millones corresponden a bancos y 2,6 millones, a otros proveedores no financieros . Cabe destacar que una persona puede tener créditos en situación de mora con más de un prestador. Los 15 millones restantes se encuentran en situación regular.

Créditos: el nivel más bajo de la región, pero la morosidad más alta

Pese a ello, el nivel de morosidad argentino es el más alto de Latinoamérica, mientras que, por el contrario, el volumen del crédito es el más bajo de la región. Esto implica que, si bien hay menos préstamos, existe una mayor proporción de incobrabilidad.

Actualmente, tras la suba extraordinaria registrada en 2024, 2025 y 2026, el crédito alcanzó el 13,1% del PBI, mientras que en otros países llega al 26,6% en México, al 74,9% en Brasil y al 75,6% en Chile. El promedio de la región es del 47,8%, casi cuatro veces el nivel argentino.

Fuentes del sector fintech afirman que fueron el “motor” de la expansión del crédito formal, ya que pasaron de 1 millón de préstamos personales en 2019 a 10,6 millones en 2026. Si bien las tasas de sus créditos son altas y están catalogadas como “usureras”, fuentes oficiales destacan que esa tasa elevada, aplicada sin conocer el perfil del deudor, permitió construir historiales de pago que pueden facilitar el acceso a otros proveedores.

En ese sentido, el nivel de morosidad dentro del sector no financiero es del 7,73%, según el informe de 1816. Los planes de refinanciación en el mundo fintech se realizan “a medida”, según fuentes del sector. Si bien observan un compromiso de pago por parte del cliente, el problema es que el bajo poder adquisitivo provocó que las familias no puedan pagar las cuotas.

“El desafío es mejorar las condiciones del financiamiento y preservar el acceso al sistema formal”, subrayan.

En ese contexto, las entidades bajo dirección estatal salieron a mejorar sus tasas. El Banco Ciudad redujo el jueves al 28% nominal anual (TNA) la tasa de interés destinada a refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito y préstamos personales. La medida se enmarca en el Programa de Desendeudamiento Familiar de la Ciudad de Buenos Aires, creado mediante la Ley porteña 6.959.

Además, el Banco Nación mejoró este viernes las condiciones para la refinanciación de deudas de clientes clasificados en Situación 3 o superior. Para préstamos personales y tarjetas de crédito, ofrece refinanciación en UVA con una TNA del 7,5% y plazos de hasta 120 meses, mientras que la alternativa en pesos contempla una TNA del 25% para quienes abonen las cuotas en término, con plazos de hasta 96 meses.