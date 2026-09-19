Atención, jubilados: cómo crear una cuenta en Mi PAMI y para qué sirve

La aplicación Mi PAMI concentra la mayor parte de gestiones y trámites de la obra social, de forma completamente digital.

La nueva plataforma Mi PAMI permite a los afiliados gestionar distintas cuestiones vinculadas con su cobertura sin necesidad de acercarse a una agencia . Se puede ingresar desde la aplicación para celulares o desde el portal web y, en ambos casos, la información queda sincronizada.

Para crear una cuenta hay que completar un registro con datos del DNI, CUIL y un número de teléfono. PAMI aclara que quienes tenían un usuario de la aplicación anterior deben registrarse nuevamente para utilizar la nueva plataforma. Una vez habilitado el acceso, el afiliado puede consultar su credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla, datos del médico de cabecera y sacar turnos para trámites presenciales. La herramienta es gratuita y está disponible a través de los canales oficiales de PAMI.

El registro puede hacerse desde la aplicación oficial Mi PAMI , disponible para Android e iOS, o directamente desde el portal web. El usuario y la contraseña son los mismos para ingresar desde cualquiera de las dos opciones. Para empezar, hay que entrar a Mi PAMI y seleccionar la opción de registro . El sistema solicita una serie de datos :

Después de completar esa información, el sistema solicita crear una contraseña . PAMI recomienda que sea segura, que no utilice datos personales fáciles de identificar y que no sea compartida con otras personas. El siguiente paso consiste en ingresar un número de teléfono . PAMI envía ahí un código de cuatro dígitos mediante un mensaje de texto para validar el número y completar el proceso de registro. Una vez ingresado correctamente, la cuenta queda habilitada.

Quienes ya usaban la aplicación anterior no pueden ingresar directamente con esas credenciales. PAMI señala que deben realizar nuevamente el registro en la nueva plataforma. El cambio también alcanza a quienes tenían un usuario previo en el sistema Mi PAMI.

Si te olvidás la contraseña, se puede seleccionar “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de inicio. Para recuperarla se debe ingresar CUIL y tener acceso al teléfono asociado, ya que se va a enviar un código para validar la identidad y establecer una nueva clave.

¿Para qué sirve Mi PAMI?

Una vez creada la cuenta, la plataforma concentra distintas gestiones que antes podían requerir consultas separadas. Una de las funciones principales es la credencial digital, que puede mostrarse directamente desde el celular. También se puede acceder a la credencial de integrantes del grupo familiar.

Otra función importante es el acceso a las recetas electrónicas. Desde la sección correspondiente se pueden consultar las recetas vigentes y el historial. Según PAMI, las recetas tienen un plazo de 30 días para ser utilizadas. Para retirar medicamentos en la farmacia no es necesario imprimirlas: alcanza con presentar la credencial.

También aparecen las órdenes médicas, tanto las vigentes como las anteriores. No hace falta imprimir una Orden Médica Electrónica para presentarla ante un especialista, ya que puede consultarse directamente desde el sistema. Por su lado, la cartilla médica permite buscar profesionales, centros de salud y servicios según diferentes filtros.

También se puede consultar información sobre prestadores, como dirección, teléfono y horarios de atención. Mi PAMI permite además solicitar turnos para atención en una agencia. El afiliado puede elegir el trámite, seleccionar día y horario, consultar los turnos ya asignados y revisar el historial. También puede cancelar o modificar un turno antes de la fecha prevista.

La plataforma muestra los datos del médico de cabecera, incluyendo nombre, dirección y teléfono. PAMI también permite iniciar desde sus canales digitales las gestiones relacionadas con el cambio de profesional. Toda la información queda sincronizada entre la aplicación y el portal web. Por eso, si el afiliado usa Mi PAMI desde una computadora o desde el celular, encuentra las mismas recetas, órdenes, credenciales, turnos y datos registrados.