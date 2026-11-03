Dólar en 2027: estiman que puede haber un faltante de u$s15.000 millones para pagar deuda en un escenario de estrés

En paralelo, en la city también calculan que un desvío del 10% en el dólar rompería el equilibrio fiscal. Advierten que las proyecciones del Gobierno para el año electoral tienen un margen de error muy acotado.

Una consultora privada analizó cuáles son los riesgos que supone el programa financiero en el caso de un escenario de estrés durante 2027 . En concreto estimaron un posible faltante de u$s15.000 millones para atender compromisos de deuda. En paralelo, otro análisis pronosticó que un salto del 10% en el tipo de cambio por encima de lo presupuestado bastaría para romper el ansiado equilibrio fiscal.

Así, la city se pregunta si son suficientes los dólares acumulados a lo largo de 2026 y el shock favorable de precios internacionales para despejar los temores financieros que suelen pesar sobre la Argentina en años electorales. La respuesta depende de la probabilidad de ocurrencia de escenarios verdaderamente riesgosos para las exigentes metas que se impuso el Gobierno de cara a 2027.

La consultora C-P destacó en un informe cómo llegan las cuentas externas a este cierre de 2026. Por un lado, marcaron las subas sostenidas en los precios de los principales productos de exportación de la Argentina como consecuencia del shock internacional derivado de la guerra en Medio Oriente. Los valores de los commodities energéticos, mineros y agropecuarios avanzaron y esto contribuyó significativamente al crecimiento de las exportaciones.

El saldo comercial de bienes para el acumulado del año superó los u$s21.000 millones a septiembre. "Proyectamos que en 2026 alcanzará un nuevo máximo histórico, superando los u$s28.000 millones" , ampliaron desde C-P.

Pero la oferta de dólares no solo llegó por el lado del superávit comercial récord. El mercado cambiario también se benefició de los flujos financieros asociados al endeudamiento privado. "En el acumulado hasta agosto, los aportes de la deuda financiera al mercado cambiario alcanzaron los u$s13.000 millones, siendo también el registro más elevado de la serie histórica".

En el desglose se mencionó que las colocaciones de nuevos títulos de deuda en moneda extranjera en el mercado local permitieron obtener u$s5.200 millones. Cifra que se sumó al apoyo de organismos internacionales, mediante garantías para un préstamo de bancos por u$s3.200 millones y la extensión del plazo de los REPO que el BCRA pactó con bancos internacionales por u$s6.000 millones.

Asimismo, la city coincide en señalar que, pese a los muy buenos resultados cambiarios de 2026, la posición de reservas continúa siendo frágil. A lo largo del año, el BCRA compró u$s16.000 millones y las reservas internacionales netas mejoraron u$s9.100 millones.

Los "riesgos" para los compromisos de deuda en 2027

Hacia adelante, C-P realizó una proyección sobre cómo reaccionarían los flujos del mercado cambiario ante un escenario de tensiones financieras extremas durante el próximo año electoral y construyó un escenario hipotético de estrés. En ese caso, las proyecciones de las cuentas corriente y financiera del sector privado arrojan un faltante estimado de u$s10.000 millones para afrontar los pagos de deuda.

Si este escenario se cumple significa que el mercado del dólar (antes del pago de las obligaciones de deuda del sector público) revertiría el saldo positivo de este año y demandaría intervenciones compensatorias (venta de dólares).

A su vez, el programa financiero en dólares del Tesoro plantea riesgos adicionales bajo un escenario de estrés. Según el mismo informe, la planificación publicada por las autoridades presenta dos problemas de cara a 2027. En primer lugar, no contempla los vencimientos de BOPREAL que deberá afrontar el BCRA, los cuales estimaron en u$s5.100 millones.

En segundo lugar, descansa fuertemente sobre dos fuentes de financiamiento que tuvieron buenos resultados en 2026, pero enfrentaron grandes dificultades en el último año electoral: las colocaciones de deuda pública en dólares en el mercado local; y las compras de reservas del BCRA.

Un salto cambiario generaría escenarios de "riesgo" para el Presupuesto

Con la búsqueda de poner a prueba las proyecciones del Gobierno para el año venidero, Zentrix Consultora también analizó unas semanas atrás cuales son los escenarios de riesgos para la ejecución del Proyecto de Presupuesto 2027. Para ello hay que partir de los supuestos ya descontados por el Gobierno: la continuidad del superávit y la desinflación, pero construido sobre una base exigente ya que la recaudación debe crecer 5,6% real el año próximo, cuando en lo que va de 2026 acumula una caída de 3,8%.

Una de las principales conclusiones a las que llegaron es que el Presupuesto 2027 fue construido con un margen de error extraordinariamente reducido. "En la Administración Nacional, el superávit primario supera a los intereses de la deuda por apenas $ 0,25 billones, equivalente al 1,6%, por lo que un desvío relativamente pequeño en la recaudación o un aumento del gasto alcanza para consumir todo el colchón fiscal", destacaron y fueron más allá al sostener que solo un dólar 10% por encima del valor previsto encarecería los intereses de la deuda en moneda extranjera en alrededor de $ 1,7 billones.

Sobre esa base se superponen otros factores de riesgo que podrían tensionar la ejecución del presupuesto. "La demanda de dólares por parte de personas humanas ya absorbía en septiembre alrededor del 90% de las divisas liquidadas por el agro, mientras que el Tesoro prevé obtener unos u$s21.100 millones para afrontar sus compromisos financieros durante 2027. Al mismo tiempo, el presupuesto descansa en refinanciar deuda en pesos por el 110% de los vencimientos y en una recuperación de la actividad que permita revertir una recaudación que hasta agosto acumulaba una caída real del 3,8%", describieron sobre las exigentes metas.