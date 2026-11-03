Plazo fijo en dólares: cuánto ganás al invertir u$d1.000 en 30 días

Dejar los dólares en el banco puede generar algunos intereses, pero no todas las entidades pagan lo mismo y vale la pena comparar.

El plazo fijo en dólares permite obtener una pequeña ganancia sin necesidad de cambiar los ahorros a pesos.

Con los dólares guardados en la cuenta , muchos ahorristas se preguntan si vale la pena ponerlos a trabajar. El plazo fijo en moneda estadounidense permite sumar intereses sin pasar los ahorros a pesos , aunque las tasas son bastante más bajas que las que ofrecen los bancos para depósitos en moneda local.

La diferencia entre entidades y la forma de contratarlo pueden cambiar lo que se cobra al vencimiento. Por eso, antes de inmovilizar los ahorros, conviene mirar bien los números.

Los bancos argentinos ofrecen distintas tasas de interés para los depósitos en dólares , y las diferencias pueden ser importantes incluso cuando se invierte el mismo monto. Para compararlas hay que mirar la Tasa Nominal Anual , conocida como TNA, que permite calcular cuánto paga cada entidad.

Las tasas de los bancos varían y algunas entidades ofrecen mejores condiciones para quienes hacen el depósito por internet.

Para las colocaciones electrónicas a 30 días, los valores de referencia son los siguientes:

Estos porcentajes corresponden a las tasas publicadas para comienzos de noviembre y pueden modificarse. También hay diferencias entre operar por home banking y hacerlo personalmente. Por ejemplo, el Banco Nación ofrece una TNA del 1,25% para depósitos electrónicos de 30 a 59 días , mientras que en sucursales paga el 0,75%.

Cuánto ganás al invertir u$d1.000 durante 30 días

Para calcular la ganancia de un plazo fijo en dólares hay que tener en cuenta el capital inicial, la tasa de interés y la cantidad de días durante los cuales permanecerá depositado el dinero.

Si se toman como ejemplo los valores del Banco Nación, una inversión de u$s1.000 durante 30 días, con una TNA del 1,25%, genera aproximadamente u$s1,03 de intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de u$s1.001,03.

La cuenta consiste en multiplicar los u$s1.000 por el 1,25% anual, dividir el resultado por 365 y multiplicarlo por los 30 días de duración. Con una tasa del 1,80%, como la informada por el Banco de Córdoba, la ganancia asciende a unos u$s1,48.

En el caso del Nación, el monto mínimo para realizar esta operación es de u$s100. La inversión puede constituirse desde sus canales digitales y el capital queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento.

La ganancia depende de la cantidad de dinero depositada, la tasa que paga el banco y los días de inversión. Freepik

¿Conviene un plazo fijo en dólares?

La principal ventaja de esta alternativa es que permite obtener una pequeña ganancia sin cambiar los ahorros a otra moneda. Para quienes ya tienen dólares y no necesitan utilizarlos durante un tiempo, puede ser una manera de conseguir intereses en lugar de mantener el dinero sin rendimiento.

Sin embargo, las ganancias a corto plazo son bastante bajas. Una inversión de u$s1.000 apenas supera el dólar de intereses mensuales en varias de las principales entidades. Los bancos suelen ofrecer porcentajes más altos cuando la colocación se realiza por períodos mayores, aunque eso implica dejar el capital inmovilizado durante más tiempo.

Frente a un plazo fijo en pesos, la diferencia está en el riesgo cambiario. La moneda argentina permite acceder a tasas superiores, pero una suba del dólar puede reducir o incluso superar esa ganancia al medirla en moneda estadounidense.

Para quienes buscan conservar sus ahorros dolarizados, esta herramienta puede resultar útil si aceptan una rentabilidad reducida. En cambio, quienes necesitan disponer del dinero ante cualquier imprevisto deben tener presente que un depósito tradicional no permite retirarlo antes del vencimiento.