Jorge Macri sumó nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en CABA + Agregar ámbito en









El jefe de Gobierno presentó los autos, motos y camionetas que se suman a la flota de la policía porteña. Desde el inicio de la gestión incorporaron 775 unidades.

El jefe de Gobierno encabezó la presentación de las nuevas unidades.

El Gobierno porteño sumó 45 patrulleros, 40 motos y 3 camionetas 0km para prevenir el delito en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del plan de modernización y despliegue territorial que lleva adelante Jorge Macri. Desde el inicio de la gestión incorporó 775 unidades –incluye también cuatriciclos, minibuses y unidades de traslado de detenidos–, y más de 6.800 nuevos policías en menos de tres años, de un total 28 mil.

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“Para garantizar el orden necesitamos una Policía fuerte, profesional, bien equipada y respaldada por un Gobierno que asume su responsabilidad. Esta es una fuerza que protege a los porteños y defiende una manera de vivir basada en el respeto, la convivencia y el cumplimiento de la ley. Y siempre vamos a cuidar a quienes nos cuidan”, sostuvo el jefe de Gobierno en la presentación de las nuevas unidades en Puerto Madero.

Prensa GCBA Macri estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. Desde el Gobierno porteño explicaron que mediante la compra de nuevas herramientas y capacitaciones buscan apuntalar la baja de las cifras del delito en la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos meses llegó a mínimos históricos.

Las nuevas unidades que se suman a la Policía porteña son 45 autos Toyota Corolla ploteados por el 10º aniversario de la fuerza; 40 motos Kawasaki KLR 650 y 3 camionetas Nissan Frontier, detallaron desde CABA, con los que se completó la entrega de vehículos proyectado para este año: se sumaron 90 motos, 45 patrulleros, 33 camionetas, 20 cuatriciclos y 2 minibuses para el traslado de personal policial.

La fuerza fue equipada además con 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna, que permiten neutralizar delincuentes sin emplear armas de fuego.

“Seguimos equipando a nuestra Policía todos los recursos materiales necesarios para que puedan seguir recorriendo el espacio público de nuestra Ciudad. Estos nuevos patrulleros, autos y motos ya están en la calle para garantizar la seguridad de todos los vecinos”, dijo el ministro Horacio Giménez. Desde mitad del 2025, el Gobierno porteño puso en marcha un plan basado en hacer cumplir la ley y el orden, con el foco puesto en garantizar la seguridad de los vecinos y de llevar tranquilidad a los barrios. La semana pasada la Ciudad celebró el hito de las 1.000 propiedades que estaban usurpadas y fueron devueltas a sus dueños, en una decisión política que, según destacaron, marca "un antes y un después en la manera de defender la propiedad de los porteños y mejorar la seguridad en los barrios". El despliegue llega a todas las comunas a través de operativos como los que se realizan en los accesos a la Ciudad, en los grandes centros de trasbordo (Once, Retiro, Constitución), en las estaciones de subte y tren. También incluye operativos en las villas con Tormenta Negra, para garantizar que las normas se cumplan en todos los barrios del distrito porteño.