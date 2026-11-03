Clave para el dólar: por menos importaciones, la industria aportó el grueso de la mejora de la cuenta corriente en 2026

En lo que va del año el BCRA sumó más dólares que en el mismo período de 2025. Parte de eso se debió al crecimiento de las exportaciones, por precio y cantidad, pero la debilidad de la actividad también fue clave.

La caída de las importaciones fue clave a la hora de explicar el ahorró de dólares del BCRA.

En los primeros nueve meses de 2026 la cuenta corriente del Banco Central (BCRA) arrojó un superávit de u$s12.640 millones, lo cual significó una mejora de u$s4.563 millones respecto del mismo período de 2025. Si bien parte de este mayor ingreso de dólares respondió a la buena performance de las exportaciones, el grueso de la diferencia fue explicado por la caída de las importaciones de la industria manufacturera , en medio de una crisis en la actividad del rubro .

Así lo reflejó el economista de la consultora Analytica, Federico Kisza . En detalle, señaló que el aporte neto de la industria fue de u$s5.116 millones entre enero y septiembre.

"La caída de los pagos de importaciones industriales fue lo más relevante para explicar la mejora (u$s3.937 millones), y dos tercios son de la automotriz (u$s2.613 M). Influyeron la alta base de 2025, por el adelantamiento ante la inestabilidad electoral , y la debilidad de la actividad industrial ", explicó el especialista.

Sin embargo, no todo fue debido al menor nivel de compras, ya que las exportaciones aportaron otros u$s2.729 millones adicionales. El 80% de ese excedente fue generado por la agroindustria y el sector automotriz, mientras que otro 17% provino de químicos (principalmente vinculados a energía y productos farmacéuticos) y metales básicos (impulsados por el aluminio).

La suma de la baja de las importaciones y la mejora de las ventas a otros países superó con creces a los u$s1.550 millones que la industria restó de la cuenta corriente por otros conceptos, que incluyen pagos de deuda y dividendos .

Según Kisza, entre la energía y la minería aportaron un incremento neto de u$s3.910 millones. Dentro de ese monto, aclaró que u$s1.260 millones correspondieron al efecto precio en el sector energético, derivado de la guerra en Medio Oriente.

"Si la industria hubiera importado lo mismo que en 2025 y los precios de la energía no hubieran subido, la cuenta corriente cambiaria habría sido de unos u$s7.440 millones o menos (no u$s12.640 millones): al menos u$s640 millones menos que en enero-septiembre 2025", concluyó.

El efecto cantidad explica el incremento del superávit comercial, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones

De manera similar a la desagregación de Analytica, LCG descompuso el incremento del superávit comercial reportado por el INDEC en el acumulado de este año, que es de unos u$s15.000 millones versus el año pasado. "De ese incremento, u$s3.200 millones se explicaron por el efecto neto de los precios internacionales: la suba de los precios de exportación aportó u$s7.500 M, parcialmente compensados por el aumento de los precios de importación, que restó u$s4.300 millones", plasmaron en un relevamiento.

Por lo tanto, completaron, la mayor parte del alza respondió al efecto cantidades: u$s6.199 millones por más exportaciones y u$s5.755 millones por menos importaciones. "La magra dinámica de la actividad económica está siendo importante para la mejora del saldo comercial; si Argentina creciera nuevamente a tasas razonables, las cuentas externas volverán a ser una variable a monitorear", advirtió la consultora.

En septiembre creció el superávit de cuenta corriente, pero también el déficit de la cuenta capital

Los últimos datos del BCRA indicaron que en el noveno mes del año la cuenta corriente arrojó un saldo a favor de u$s1.521 millones, traccionado por el superávit comercial de bienes. Significó el número más alto desde mayo, mes de plena cosecha gruesa.

El resultado en bienes fue amortiguado por el déficit en servicios, que tocó su récord desde abril de 2025. Este resultado fue explicado en gran parte por la mayor salida neta por turismo, pero también por un creciente déficit en otras variables, destacándose el de "cargos por uso de propiedad intelectual", que marcó un récord histórico.

En pararalelo, también creció el déficit de la cuenta capital, hasta los u$s3.185 millones, nivel máximo desde junio. Al interior de esta cuenta resaltó la compra de dólares para atesoramiento por parte de "personas humanas", que se mantuvo cerca de los u$s3.000 millones, y el "rojo" por pagos de deuda pública.