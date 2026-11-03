Francisco Cerúndolo abandonó el Masters 1000 de París por una lesión + Agregar ámbito en









La mejor raqueta argentina comenzó con el pie izquierdo uno de los últimos torneos del año y tuvo que abandonar el encuentro por problemas en la espalda. Por otro lado, Tomás Etcheverry cortó la mala racha y avanzó en el certamen parisino.

Francisco Cerúndolo quedó afuera del Masters 1000 de París, y continúan las malas noticias de Argentina en el tenis. @sonyamaleter

El argentino Francisco Cerúndolo (20°) quedó eliminado en su debut en el Masters 1000 de París tras retirarse por lesión. Este martes por la mañana, una molestia en la espalda lo forzó a abandonar el encuentro frente al francés Arthur Rinderknech (68°) cuando caía por 6-3, 6-7 (2) y 0-2, luego de una hora y 39 minutos de disputa.

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El argentino se había llevado el primer set por 6-3 y, mientras disputaban el tie-break del segundo parcial que podía darle la victoria, comenzó a sufrir fuertes dolores en la zona lumbar que le hicieron ceder puntos clave.

Francisco Cerúndolo no pudo pasar de ronda en su debut en París. Tras perder esa segunda manga por 7-6 (2), Cerúndolo arrancó el tercer set cediendo su servicio. Al notar que no podía soportar el dolor que lo aquejaba, dejó el orgullo de lado y tomó la decisión de retirarse del partido.

De esta manera, Rinderknech jugará la segunda ronda del certamen parisino ante el italiano Mattia Bellucci (66°), quien llega de vencer a su compatriota Lorenzo Sonego (106°) en sets corridos.

Etcheverry y un triunfo para recuperar la confianza Tomás Etcheverry (31°) se enfrentó este martes ante el ruso Andrey Rublev (21°) y fue el único argentino en debutar con victoria en París. Tras dos horas y 49 minutos de una dura batalla, el platense se impuso por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3) para avanzar a la segunda ronda.

Con este triunfo, Etcheverry logró cortar una mala racha que arrastraba desde principios de septiembre, cuando cayó en el US Open. Luego de tempranas despedidas en Hangzhou, Tokio, Shanghai, Almaty y Viena, el argentino volvió a saborear la victoria. Buscará mantener el impulso este miércoles, no antes de las 10:00 (hora argentina), cuando se enfrente al australiano Alex de Miñaur (9°). Franciso Cerúndolo y Tomás Etcheverry no podrán jugar los dobles en París por la lesión del porteño. @tomasetcheverry123 Luego del encuentro, el nacido en La Plata le dedicó unas sentidas palabras a Cerúndolo tras su retiro: “Le deseo lo mejor, es mi hermano y espero que no sea nada grave porque tiene el arranque de la pretemporada y tiene que estar bien”. Además, reveló cómo se enteró de la situación de su compatriota: “Justo cuando me fui al tercer set, en el cambio que fui al baño, estaba ahí y me dijo que se había retirado. Ahora voy a averiguar un poco más”. Lo paradójico de la jornada es que ambos habían debutado con victoria en dobles, pero se verán obligados a bajarse del cuadro a raíz de la lesión del porteño.