De cuánto es la fortuna de Samuel L. Jackson, el actor más taquillero de Hollywood

Es una de las estrellas más reconocidas en el cine, protagonista de películas que vieron millones de personas en todo el mundo.

Conocé cuántos millones tiene el reconocido actor. Imagen: The Hollywood Reporter

Samuel L. Jackson es uno de los actores más reconocidos del cine estadounidense y una figura clave de Hollywood, con una carrera que generó miles de millones en taquilla a nivel mundial. Su presencia en grandes franquicias y películas exitosas lo convirtió en una celebridad global y en un referente del cine comercial.

El intérprete ganó fama por papeles icónicos en sagas como Marvel, Star Wars o Jurassic Park, además de colaboraciones destacadas con directores como Quentin Tarantino. Su extensa filmografía y su participación en más de 140 películas lo ubican entre los actores más taquilleros de la historia.

Samuel L Jackson En la actualidad, es uno de los actores con más millones de dólares en su patrimonio. Imagen: American Cinematheque La historia de Samuel L. Jackson Samuel Leroy Jackson nació en Washington D.C. en 1948 y creció en Tennessee junto a su madre. Durante sus años universitarios en Morehouse College descubrió la actuación casi por casualidad, lo que marcó el rumbo definitivo de su carrera. Tras iniciarse en el teatro y la televisión, en los años 80 empezó a trabajar en cine y fue presentado al director Spike Lee, quien le dio algunos de sus primeros papeles importantes. Ese impulso lo llevó a ganar mayor visibilidad en Hollywood.

En los 90 su popularidad creció con películas como Jurassic Park y Pulp Fiction, consolidándolo como actor de carácter fuerte. Más tarde se integró a franquicias masivas como Star Wars y el Universo Marvel, que reforzaron su perfil de estrella global. A lo largo de su trayectoria interpretó personajes intensos y carismáticos, lo que le permitió mantenerse vigente durante décadas y acumular una de las filmografías más extensas y rentables del cine contemporáneo.

De cuánto es el patrimonio de Samuel L. Jackson Según estimaciones de sitios especializados en patrimonio de celebridades, la fortuna actual de Samuel L. Jackson ronda los 250 millones de dólares. Esta cifra surge principalmente de su trabajo como actor, productor y participaciones en grandes franquicias cinematográficas, entre otras labores.

El éxito sostenido de sus películas (que superan los 27.000 millones de dólares en taquilla global) y sus altos salarios por producciones importantes explican el crecimiento de su patrimonio en los últimos años.

