Santa Fe cambió al jefe de la Policía de Rosario luego del conflicto salarial

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, tomó la decisión de remover a Guillermo Solari. Había asumido el cargo en noviembre pasado. Quién lo reemplaza.

Guillermo Solari fue removido de su cargo al frente de la Policia de Rosario. Danilo Villán (derecha lo reemplazará.

El gobierno de Santa Fe removió de su cargo este jueves al jefe de la Policía de Rosario, Guillermo Solari , como consecuencia del conflicto con los uniformados que durante tres días mantuvo en vilo a la provincia. Su sucesor será Danilo Villán , quien ya cumplió ese rol en 2020. La medida fue determinada por el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni.

Solari llevaba apenas tres meses en su cargo y fue eyectado luego de las protestas que tuvieron como epicentro las inmediaciones de la Jefatura Unidad Regional II rosarina, donde se agrupó el grueso de los manifestantes, quienes exigieron recomposiciones salariales, entre otros reclamos.

Por el contrario, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó al jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado , quien había sido agredido y escupido durante una de las marchas. De hecho, Maldonado, junto a Cococcioni, escoltó a Pullaro en el anuncio de aumentos salariales para las fuerzas de seguridad que terminó desactivando la protesta.

Solari contaba con una vasta trayectoria en la policía santafesina, con 30 años de servicio, incluyendo su formación en el Instituto de Seguridad Pública. Había sido designado al frente de la unidad Rosario en noviembre del 2025, en el marco de una reestructuración de la fuerza.

Danilo Villán, su reemplazante, ya había estado a cargo de la Policía de Rosario en 2020, durante la gestión del gobernador peronista Omar Perotti . Llegó a ese lugar en reemplazo de Claudio Romano, consecuencia de una escalada de violencia que azotó a la ciudad.

Imputaron a 11 policías santafesinos

En tanto, pese al final del conflicto, las esquirlas continúan. Este jueves, la Justicia imputó a 11 de los agentes que participaron de las manifestaciones. Los fiscales les adjudicaron el delito de presunto incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.

El conflicto se inició el lunes a la noche, luego de que se conocieron el suicidio de un agente de 32 años en la localidad de Vera, quien cursaba un tratamiento de salud mental. El episodio condensó una serie de reclamos, que van desde mayores políticas de contención hasta el pedido por mejores salarios.

Ese día, una protesta nocturna intentó impedir la salida de patrulleros en Rosario, lo que generó la reacción de la infantería, que avanzó sobre sus colegas. Las imágenes se viralizaron y la convocatoria a policías y expolicías se amplió rápidamente.

protesta La protesta policial en Santa Fe mantuvo en vilo a la provincia.

Durante todo el martes y buena parte del miércoles, se replicaron concentraciones en la provincia, con la Jefatura Unidad Regional II de Rosario como epicentro de las marchas. Allí, decenas de patrulleros protagonizaron un "sirenazo" que alteró el pulso del barrio.

Posteriormente se abrió un canal de diálogo entre los sublevados y el Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Pablo Cococcioni, quien ofició como vocero del gobierno santafesino. Luego de distintas instancias de negociaciones, el miércoles a la tarde el gobernador Pullaro anunció aumentos salariales, que terminaron por desactivar el conflicto.

El mandatario radical decretó que "ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000".

Acto seguido, denunció que "hubo mucho manipulación de las estadísticas" y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000. "Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853", sostuvo.