El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.417,46 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 12 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar oficial cayó por sexto día consecutivo: perforó los $1.400 y tocó un nuevo mínimo en tres meses
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 12 de febrero
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 12 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, jueves 12 de febrero
El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 12 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.469,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 12 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.420,77 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.460,08, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.647, según Binance.
