Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 12 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.417,46 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396.

El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.469,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3% .

El dólar MEP cerró a $1.420,77 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.460,08, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.647, según Binance.