El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 26 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A contramano: el dólar blue subió y la brecha con el oficial superó el 4%
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 26 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.368 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 26 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.446,37 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 26 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.401,15 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.445,66, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.375, según Binance.
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