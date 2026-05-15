Mundial 2026: qué selecciones ya confirmaron los 26 jugadores convocados para el torneo

Algunos países ya confirmaron los protagonistas que los representarán en la próxima Copa del Mundo. Todas tienen tiempo hasta el 1 de junio.

Alugnas selecciones ya anunciaron los convocados para el Mundial.

Con las 48 selecciones clasificadas ya confirmadas, el Mundial 2026 comenzó a tomar forma a pocas semanas del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La próxima Copa del Mundo marcará un antes y un después en la historia de la FIFA , ya que será la primera edición con 48 equipos participantes y con planteles ampliados de hasta 26 futbolistas por selección.

El nuevo formato también modificó la estructura tradicional de la competencia : ahora habrá 12 grupos de cuatro equipos y avanzarán a la fase eliminatoria tanto los dos mejores de cada zona como los ocho mejores terceros.

El organismo rector del fútbol mundial estableció que las listas definitivas deberán entregarse entre el 25 de mayo y el 1 de junio.

Mientras algunas federaciones todavía trabajan sobre prelistas extensas, otras ya oficializaron sus planteles completos para afrontar el campeonato.

Entre las primeras selecciones en confirmar sus 26 convocados aparecieron Francia, Bélgica, Japón, Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda, Costa de Marfil y Suecia.

Francia presentó un plantel repleto de figuras

La selección francesa volvió a aparecer como una de las grandes favoritas del torneo. El entrenador Didier Deschamps confirmó una nómina encabezada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, figuras que intentarán conducir a los galos hacia la revancha después de la final perdida ante la Argentina en Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipedefrance/status/2054992362716246217?s=20&partner=&hide_thread=false



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France (@equipedefrance) May 14, 2026

La lista también incluyó futbolistas de enorme presente europeo como Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki.

Entre las ausencias más resonantes figuraron Antoine Griezmann y Randal Kolo Muani, recordado por la atajada decisiva del Dibu Martínez en la final del último Mundial.

Inglaterra apuesta por una nueva generación

La selección inglesa también presentó una lista cargada de figuras jóvenes y futbolistas consolidados en la elite europea.

En la nómina aparecieron nombres como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Phil Foden, Declan Rice y Harry Kane.

Convocados inglaterra Los convocados de Inglaterra. England

Además, Inglaterra contará con futbolistas experimentados como Kyle Walker, Luke Shaw y John Stones, mezclados con una nueva camada que ilusiona al fútbol británico.

La imagen difundida por la federación inglesa mostró oficialmente a los 26 convocados que buscarán devolverle al país un título mundial que no consigue desde 1966.

Los convocados de Bélgica

En el caso de Bélgica, el plantel volvió a estar liderado por referentes históricos de la denominada “generación dorada”.

La convocatoria incluyó a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois y Youri Tielemans, aunque también sumó varios futbolistas jóvenes que vienen ganando terreno en Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/433/status/2055250990199173198?s=20&partner=&hide_thread=false ?



Belgium's World Cup squad is here pic.twitter.com/N0ljaSrByQ — 433 (@433) May 15, 2026

Japón y Costa de Marfil también confirmaron la lista

La selección de Japón presentó una lista equilibrada entre experiencia y juventud. Entre los nombres más destacados aparecieron Wataru Endo, Takefusa Kubo, Daichi Kamada y Kaoru Ueda, en un equipo que mantiene la base competitiva que mostró en los últimos torneos internacionales.

Por su parte, Costa de Marfil confirmó un plantel con presencia de futbolistas reconocidos en las principales ligas europeas, como Franck Kessié, Nicolas Pépé, Amad Diallo y Ousmane Diomande.

Bosnia, Suecia y Nueva Zelanda también oficializaron sus planteles

Otra de las selecciones que ya presentó su lista fue Bosnia y Herzegovina, liderada por el histórico delantero Edin Deko. La convocatoria bosnia combinó experiencia con jugadores jóvenes surgidos en distintas ligas europeas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NFSBiH/status/2053808288676954183?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2053808288676954183%7Ctwgr%5E7bf2317080563dead34ddd6e96eff8a0d5b431d6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.olympics.com%2Fes%2Fnoticias%2Fmundial-2026-listas-48-selecciones&partner=&hide_thread=false Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji e predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

En tanto, Suecia confirmó un plantel que tendrá como grandes referencias ofensivas a Alexander Isak y Viktor Gyökeres, dos delanteros que atravesaron temporadas destacadas en el fútbol inglés.

Entre las selecciones menos tradicionales que ya anunciaron su nómina apareció Nueva Zelanda. El conjunto oceánico apostará gran parte de sus esperanzas al delantero Chris Wood, actualmente figura del Nottingham Forest, además de varios futbolistas que militan en ligas británicas y australianas.

Argentina todavía no oficializó la lista definitiva

Mientras distintas selecciones avanzaron directamente con sus 26 nombres, la Selección Argentina todavía trabaja sobre una prelista más amplia de aproximadamente 55 futbolistas.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni definirá en las próximas semanas los nombres que intentarán defender el título conseguido en Qatar 2022.

La expectativa alrededor de la convocatoria argentina crece especialmente por las dudas físicas de algunos jugadores y por la posible aparición de nuevas figuras jóvenes dentro del plantel campeón del mundo.