El hermano de Manuel Adorni incumplió con la presentación de su declaración jurada como legislador bonaerense

Rectificó su presentación anterior, pero no lo hizo ante la autoridad competente. Tiene $21 millones de una herencia que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.

En medio de las turbulencias que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por las contradicciones a la hora de explicar el crecimiento de su patrimonio , ahora la lupa se posó sobre su hermano Francisco Adorni , diputado provincial desde diciembre de 2025.

Ámbito pudo confirmar con fuentes del área de Presidencia y de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que Francisco Adorni no presentó la declaración jurada inicial que debe fichar en mesa de entradas en el lapso de 30 días hábiles desde que ocupa la banca. Cabe señalar que el hermano del jefe de Gabinete asumió el 10 de diciembre de 2025. La fecha límite estipulada por la Ley N°15.000 que Regula el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Funcionarios y Agentes del Sector Público de la Provincia para la DDJJ anual es el 31 de agosto.

Hasta ahora, llamativamente, la única declaración jurada de Francisco Adorni es en la órbita nacional, cuando la presentó en 2024 ante la Oficina Anticorrupción en momentos en que asumió diferentes cargos. Allí, a lo largo de dos años, se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa, titular de la Unidad de Auditoría Interna y presidente del Instituto de Ayuda Financiera.

En esa presentación de 2024, Francisco Adorni no aludió a la herencia paterna como lo hizo su hermano. Solo declaró una casa en City Bell , La Plata; dos autos y un crédito hipotecario con el Banco Provincia.

En las últimas horas, por medio de su abogado, Francisco Adorni dio a conocer que rectificó su declaración jurada luego de que le abrieran una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora, informó que tiene 21 millones de pesos de una herencia que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción. También modificó los datos sobre la valuación de su casa en City Bell y el crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia. Lo llamativo es que el defensor de Francisco Adorni menciona que la rectificación la hizo ante la Oficina Anticorrupción cuando en realidad debe presentarla, por su nuevo cargo, ante la Cámara de Diputados bonaerense.

Declaración Jurada Francisco Adorni 2024

Cabe señalar que Ámbito reveló en una serie de notas que los hermanos Manuel y Francisco Adorni omitieron informar que el departamento heredado en el centro de la capital bonaerense lo recibieron con una deuda hipotecaria que fue gatillada en 2002 por Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittannico. Con ellas había contraído una deuda de 22.500 dólares Jorge Adorni, quien debía haberla saldado en 1997.

Ese inmueble se mantuvo en ejecución hipotecaria hasta 2024. El dato cobra relevancia de cara a la presentación de la declaración jurada patrimonial con la que el jefe de Gabinete apuntaba a explicar los movimientos de dinero que están bajo la lupa de la justicia.

Francisco Adorni fue quien se encargó de llevar adelante el trámite para levantar esa hipoteca, la cual concluyó no con el pago sino con el pedido de prescripción, bajo el argumento de que las acreedoras con las que su padre había tomado la prenda hipotecaria en 1996 habían demostrado “desinterés” en cobrar.