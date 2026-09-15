Calendario Lunar de septiembre 2026: las fases que quedan

El calendario lunar de septiembre entra en su segunda mitad con la Luna en fase creciente. Este martes 15, el satélite natural de la Tierra muestra cerca del 20% de su superficie iluminada y seguirá aumentando su porción visible durante las próximas noches. En Buenos Aires , la Luna sale alrededor de las 9 y permanece en el cielo hasta cerca de las 23:40.

El ciclo actual empezó con la Luna nueva del 11 de septiembre , que marcó una nueva etapa . Desde entonces, la superficie iluminada fue aumentando cada noche y va a seguir haciéndolo hasta alcanzar el cuarto creciente el viernes 18. Después llega la fase gibosa creciente, durante la cual más de la mitad del satélite estará iluminado. El proceso termina el 26 de septiembre con la Luna llena, uno de los principales eventos astronómicos del mes.

Este martes 15 de septiembre, la Luna se encuentra en fase creciente , cuatro días después de la Luna nueva. Según los cálculos para Buenos Aires, presenta alrededor de un 21% de iluminación , aunque el porcentaje puede variar ligeramente según la hora. La Luna salió en Buenos Aires cerca de las 8:59 y tendrá su puesta alrededor de las 23:39. Esto permite observarla durante buena parte de la tarde y la noche, cuando se encuentra cada vez más elevada sobre el horizonte.

La fase creciente se produce después de la Luna nueva. A medida que el satélite avanza en su órbita alrededor de la Tierra, aumenta la parte de su superficie iluminada por el Sol que puede observarse desde nuestro planeta. En los próximos días el cambio va a ser visible a simple vista . El 16 de septiembre la iluminación rondará el 29%, mientras que el 17 va a llegar aproximadamente al 38%. El 18, con el cuarto creciente, la mitad del disco estará iluminada.

El próximo cambio principal llega el 18 de septiembre , cuando se produzca el cuarto creciente . Para Buenos Aires, el fenómeno va a ser a las 17:44. Después del cuarto creciente empieza la etapa de gibosa creciente. Durante esos días, la superficie iluminada será superior al 50% y aumentará progresivamente hasta alcanzar la Luna llena.

El 26 de septiembre vamos a tener la Luna llena de septiembre. El momento exacto de máxima iluminación será a las 13:49, hora argentina, por lo que el instante astronómico ocurrirá durante la tarde. Esto no significa que no pueda observarse: el disco lunar se verá prácticamente completo durante la noche del 25 y también durante la del 26. La Luna llena será seguida por la fase menguante, que va a ocupar los últimos días del mes. En ese período empieza a disminuir nuevamente la porción iluminada que puede verse desde la Tierra.

Cuarto Creciente de septiembre 2026: fecha, hora y significado

El cuarto creciente será el viernes 18 de septiembre a las 17:44 en Argentina. En ese momento, aproximadamente la mitad del disco lunar estará iluminada. El nombre puede generar confusión porque la expresión “cuarto creciente” no significa que se vea un cuarto de la Luna. El término hace referencia a que el satélite completó aproximadamente un cuarto de su recorrido orbital desde la Luna nueva. Desde la Tierra, en esta fase se observa la mitad del disco iluminado.

Esta etapa también modifica los horarios de visibilidad. La Luna aparece durante la tarde y permanece visible durante buena parte de la noche, lo que convierte al cuarto creciente en una de las fases más fáciles de observar sin instrumentos. Después del 18, la iluminación seguirá aumentando. El 20 de septiembre estará por encima del 70%, mientras que entre el 23 y el 25 el disco se acercará progresivamente a la iluminación total.

Luna Llena de septiembre 2026: cuándo se verá en su máximo esplendor

La Luna llena llega el sábado 26 de septiembre a las 13:49 de Argentina. El máximo de iluminación va a ser durante el día, pero el satélite podrá verse completamente iluminado durante la noche anterior y la posterior, ya que visualmente permanece casi lleno durante varias horas alrededor del momento exacto de la fase. La Luna llena de septiembre recibe tradicionalmente el nombre de Luna de la Cosecha en el hemisferio norte porque es la Luna llena más cercana al equinoccio de septiembre.

Para observarla desde Argentina no será necesario contar con telescopio ni binoculares. Lo más conveniente va a ser buscar un lugar con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica, especialmente durante la salida de la Luna. Al encontrarse cerca del horizonte, el satélite puede adquirir una apariencia más grande o amarillenta.

La Luna llena va a marcar así el segundo gran momento del calendario lunar de la segunda mitad de septiembre. Después del cuarto creciente del 18, el satélite avanzará hacia la iluminación máxima del 26 y despues va a empezar una nueva etapa menguante, que dará paso al siguiente ciclo lunar.