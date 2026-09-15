Osvaldo Jaldo llamó a acompañar el Presupuesto 2027 pero reclamó fondos para las provincias

El gobernador de Tucumán le dejó un guiño al oficialismo, aunque advirtió que analizarán el proyecto con sus legisladores. Pidió partidas para obas y educación y salud, entre otros frentes.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , llamó este martes a acompañar el Presupuesto 2027 , que este martes ingresará a la Cámara de Diputados, y planteó la necesidad de tener una mirada federal que contemple las obras y los recursos destinados a las provincias.

El mandatario explicó que el Gobierno de Tucumán realizó gestiones ante la Nación para garantizar la continuidad de obras que se encuentran en ejecución y para incorporar recursos específicos que actualmente no son transferidos a las provincias.

En ese sentido, Jaldo detalló las gestiones realizadas por el ministro de Economía, Daniel Abad , durante su viaje a Buenos Aires y precisó los principales planteos formulados por la Provincia.

“Pedimos para algunas obras que tenemos en ejecución que se les asigne a la partida presupuestaria para que no paremos el ritmo de obra que llevamos. También se ha solicitado la contemplación de algunos recursos específicos que hoy no se están trasladando ni girando a las provincias”, sostuvo.

El Gobernador destacó que el presupuesto provincial permitió sostener áreas esenciales como salud , educación , seguridad y asistencia social , y señaló que el presupuesto nacional también debe contemplar partidas específicas para estos servicios en las provincias.

“Tenemos el presupuesto provincial con el cual atendemos la salud pública, la educación, la seguridad y la asistencia social para todos aquellos que menos tienen y más necesitan. Pero el Gobierno nacional también tiene que asignar partidas específicas para la educación pública, no solo en Tucumán, sino en las diferentes provincias”, lanzó.

En relación con el sistema sanitario, el mandatario señaló que la demanda sobre los hospitales públicos aumentó ante las dificultades que atraviesan distintas obras sociales y valoró la respuesta que brindó la Provincia.

| Hoy brindamos una nueva conferencia de prensa para informar sobre distintos temas que hacen al presente y al futuro de Tucumán.



Hablamos sobre el reconocimiento de ADEPA a nuestro sistema de conferencias de prensa como una herramienta que… pic.twitter.com/XWL2bXsTpA — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) September 11, 2026

Al respecto, aseguró que "también tiene que asignar partidas presupuestarias para fortalecer la salud pública, porque todos sabemos que hoy hay obras sociales que tienen muchos problemas y la gente va a los hospitales, la gente se va a los hospitales públicos, y hoy nuestros hospitales están muy concurridos, y a pesar de eso venimos dando solución”.

En ese marco, Jaldo anticipó que el proyecto será analizado una vez que se conozca su contenido y que la Provincia mantendrá el diálogo con sus representantes en el Congreso de la Nación: “Una vez que presenten el presupuesto, lo vamos a ver con nuestros senadores por Tucumán y lo vamos a ver con el bloque Independencia, de nuestros diputados nacionales”.

La Cámara de Diputados discutirá el Presupuesto 2027. X: @DiputadosAR

El Gobernador sostuvo que el tratamiento del Presupuesto Nacional requiere analizar las medidas y asignaciones previstas para Tucumán, al tiempo que cuestionó la postura de votar sistemáticamente en contra de las iniciativas nacionales.

“Peor sería no hacer ninguna gestión, peor sería decir fácilmente ‘yo voto 4 años todo en contra’. Y la verdad que la pregunta es, ¿qué se consigue para Tucumán votando en contra 4 años?, no al presidente (Javier) Milei, sino a leyes que le pueden servir a la Argentina y que son necesarias que tienen que ver con la macroeconomía o leyes de promoción para la mediana y pequeña empresa, para que el ciudadano de a pie tenga alguna repercusión positiva en mejorar su calidad de vida”, aseveró Jaldo.

En esa línea, Jaldo remarcó que los legisladores nacionales deben evaluar el impacto de cada iniciativa y gestionar beneficios concretos para sus provincias.

“No se llega a una Cámara de Diputados o de Senadores de la Nación diciendo que han votado todo en contra y, como si eso fuese poco, se jactan de haber votado todo en contra. Yo creo que alguien tendría que haberle preguntado, ¿y qué han venido haciendo 4 años? Si es que no han participado en la sesión”, indicó.

El mandatario también mencionó iniciativas que, según señaló, recibieron el acompañamiento de los representantes de Tucumán cuando fueron consideradas beneficiosas para la sociedad: “Seguramente hay leyes que vemos que a simple vista va en perjuicio de la sociedad. Nosotros hemos votado la prórroga de la ley de discapacidad. Nosotros hemos votado a favor de que se busque un sistema para tratar la morosidad en la Argentina. Bueno, esas son leyes que hay que acompañar”.

Al plantear la importancia de que el Gobierno nacional cuente con una ley de Presupuesto, Jaldo recordó las consecuencias que tuvo la falta de una herramienta presupuestaria en anteriores gestiones nacionales.

“Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, remarcó.

En ese marco, el Gobernador consideró que el rechazo al Presupuesto Nacional no representa una alternativa favorable para el país ni para las provincias y planteó la necesidad de conocer en detalle las partidas previstas.

“Si algún senador o algún diputado cree que votando en contra el presupuesto es más ventajoso para los argentinos, se equivoca totalmente. Si cree que es más ventajoso para la provincia, se equivoca totalmente”, amplió.

Finalmente, Jaldo señaló que el análisis del proyecto debe contemplar tanto su contenido como la distribución de los recursos entre las jurisdicciones.

“Lo bueno es votar el presupuesto, por supuesto, saber qué se vota, cuál es el contenido y cuál son las asignaciones de cada una de las partidas del presupuesto nacional, pero fundamentalmente desde un punto de vista federalista, es decir, qué asignaciones van a cada una de las provincias de la República”, concluyó.