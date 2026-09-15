Scott Bessent aseguró que EEUU ganó decenas de millones de dólares gracias al salvataje de Argentina + Agregar ámbito en









El secretario del Tesoro de EEUU dio explicaciones ante congresistas de su país sobre la fuerte asistencia monetaria que le brindó a un país que considera un aliado fundamental.

Scott Bessent dio explicaciones ante congresistas de su país respecto del salvataje monetario al gobierno de Javier Milei.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aseguró este martes que EEUU ganó decenas de millones de dólares por su salvataje monetario a la Argentina. El líder del equipo económico de Donald Trump volvió a destacar a nuestro país como un aliado estratégico.

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En el marco de una audiencia en el Senado de EEUU, Bessent recordó que con Argentina tenían una línea de swap por u$s20.000 millones, totalmente garantizada, de la cual solo se activó una pequeña parte. "El objetivo era proteger el capital del pueblo estadounidense. De hecho, obtuvimos ganancias de decenas de millones de dólares y logramos tender un puente de ayuda a un aliado de Estados Unidos. Algunos decían que es ‘un aliado de Donald Trump’, pero no: se trata de un aliado de Estados Unidos”, soltó el funcionario.

La declaración la hizo a raíz de una pregunta del congresista republicano Mike Haridopolos, que planteó la necesidad de comprender lo que EEUU hizo con Argentina para ayudar a un aliado. “De hecho benefició a la economía mundial en lugar de perjudicarla”, profundizó Bessent.

La mano derecha de Trump destacó el giro hacia la derecha en varios países de América Latina y volvió a llenar de elogios a Javier Milei, al destacarlo por sacar "a la Argentina de la órbita de gobiernos de extrema izquierda y antinorteamericanos, convirtiendo al país en un referente para América Latina”.

La estrecha relación entre el secretario del Tesoro de EEUU y el gobierno argentino Vale recordar que, hace dos semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, durante la cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 que se desarrolló en Asheville, Carolina del Norte. El encuentro duró aproximadamente 20 minutos y fue el primero entre ambos desde el salvataje financiero de octubre de 2025.

En dicha oportunidad, Bessent expresó que Argentina está liderando, a partir de sus reformas, "una oportunidad histórica en el hemisferio occidental". Además, celebró el apoyo político al Gobierno de "los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes, que antes se inclinaban por la izquierda". Bessent se transformó en una figura central de la discusión política y económica en la Argentina a partir de la decisión de su cartera de salir a comprar pesos y anunciar el mencionado swap de u$s20.000 millones para calmar la presión sobre el mercado cambiario, en medio de las elecciones legislativas del año pasado. Semanas después, el propio secretario del Tesoro amplió el anuncio a u$s40.000 millones con ayuda adicional de bancos, aunque ese esquema nunca llegó a concretarse. El diálogo con EEUU es clave para el Gobierno, teniendo en cuenta que en 2027 los vencimientos de deuda alcanzan unos u$s25.000 millones.