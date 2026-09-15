El mejor bourbon de 2026: cuándo sale a la venta y cuánto costará

La botella pertenece a una marca joven de whisky y tiene detrás un proceso de elaboración bastante particular.

Premiado antes de salir a la venta, este bourbon ya despertó expectativa por su elaboración y por el precio con el que llegará al mercado.

Millones de personas toman whisky en todo el mundo, pero incluso en una categoría tan conocida todavía hay botellas capaces de salirse de lo habitual. Una de ellas acaba de quedarse con uno de los reconocimientos más importantes de 2026 sin haber llegado todavía a las tiendas.

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Detrás está una marca joven y un proceso de elaboración bastante particular. Parte de la historia se explica por la decisión que tomó su creador para completar la maduración del bourbon .

Ampersand Aureus todavía no puede comprarse, pero ya recibió la puntuación más alta entre los whiskies estadounidenses evaluados en los American Whiskey Masters de 2026. El jurado lo distinguió además con el título de “Taste Master”.

Aureus combina bourbon de Colorado con una segunda crianza en barricas de vino español.

Los American Whiskey Masters se hacen en Reino Unido, aunque una parte del certamen está dedicada exclusivamente a whiskies elaborados en Estados Unidos. Las botellas se prueban a ciegas y se dividen por categorías. Aureus terminó con la mejor calificación entre todas las bebidas estadounidenses presentadas ese año.

La botella lleva la firma de Chip Tate , fundador de Balcones , la destilería texana con la que se hizo conocido dentro del whisky estadounidense. A fines de 2025 comenzó a trabajar con la familia Foley y quedó al frente de Ampersand, una marca que recién daba sus primeros pasos.

La base de Aureus salió de Peach Street, una destilería de Colorado que ya cerró. Tate tomó ese bourbon y decidió llevar su crianza por un camino bastante distinto al habitual.

La botella logró la máxima distinción del certamen antes de llegar al mercado. Foley Family Wines & Spirits

Un proceso de maduración único en barricas de vino fortificado español

Tate viajó a España y seleccionó barricas que antes habían contenido Vino de Naranja, un vino dulce fortificado elaborado con cáscaras de naranja. El bourbon de Colorado pasó después más de un año y medio dentro de esos recipientes.

Esos 18 meses corresponden solamente a la segunda maduración. Ampersand nunca informó cuánto había envejecido el whisky antes de pasar a las barricas españolas, por lo que la edad total de Aureus sigue sin conocerse.

El bourbon se embotella con 60,9% de graduación alcohólica. En la cata aparecieron mermelada de naranja, cáscara de cítricos, caramelo salado y frutas oscuras cocidas. La descripción de la marca agrega miel oscura, cerezas secas, chocolate amargo y vainilla.

El resultado parte de una mezcla poco frecuente: bourbon producido en Colorado y más de 18 meses de maduración adicional en barricas de vino de naranja seleccionadas en España. Todo ocurrió antes de que Ampersand pusiera una sola botella de Aureus a la venta.

Fecha de salida a la venta y precio del mejor bourbon de 2026

Ampersand todavía no anunció cuándo comenzará a vender Aureus. Por ahora, la marca lo mantiene entre sus próximos lanzamientos y no dio una fecha concreta para encontrarlo en las tiendas.

La botella costará u$s75. Tampoco se informó cuántas unidades estarán disponibles ni si Aureus tendrá una producción limitada.