Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 23 de junio

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El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 23 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.471 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 23 de junio El dólar CCL cerró a $1.554,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 23 de junio El dólar MEP cerró a $1.506,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.547,20, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.228, según Binance.