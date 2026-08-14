Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia y activaron una alerta de tsunami + Agregar ámbito en









El epicentro se ubicó frente a la isla de Flores, a 15 kilómetros de profundidad. Los fuertes temblores provocaron que vecinos evacuaran sus viviendas por temor a derrumbes.

Un fuerte terremoto sacudió las costas de la isla de Flores, en Indonesia.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante la madrugada las costas de la isla de Flores, en Indonesia, y las autoridades emitieron una alerta de tsunami como medida preventiva.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El movimiento telúrico ocurrió en la provincia de Nusa Tenggara Oriental y tuvo su epicentro a unos 36 kilómetros al noreste de Mbay, según informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG).

El organismo precisó que el sismo se produjo a una profundidad de 15 kilómetros, una característica que contribuyó a que los temblores fueran percibidos con intensidad en distintas zonas de la región.

Reuters Residentes evacuaron sus viviendas Medios locales informaron que los fuertes movimientos provocaron momentos de temor entre los habitantes. Ante el riesgo de derrumbes y la alerta emitida por las autoridades, numerosos residentes abandonaron sus casas y se dirigieron hacia zonas consideradas más seguras.

Hasta el momento, no se reportaron víctimas ni se conocieron daños de gravedad derivados del terremoto.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomendaron a la población de las zonas costeras permanecer atenta a las indicaciones oficiales mientras continúa vigente la alerta. Indonesia, una zona de alta actividad sísmica Indonesia se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. El país cuenta además con más de 120 volcanes activos, por lo que los terremotos y las erupciones forman parte de los fenómenos naturales que afectan periódicamente a distintas regiones del archipiélago.