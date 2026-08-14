Javier Milei participará del Council of the Americas junto a Caputo, Quirno y Sturzenegger

El Presidente confirmó su presencia en la 23ª edición del encuentro, que reunirá a funcionarios, empresarios y referentes del sector privado para analizar las perspectivas del país.

El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas , uno de los encuentros empresariales y políticos de mayor relevancia internacional que se realiza anualmente en Buenos Aires.

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La conferencia tendrá lugar el jueves 20 de agosto , desde las 8.15, en el Alvear Palace Hotel , y será organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro reunirá a funcionarios, empresarios y representantes del sector privado para analizar el escenario político y económico de la Argentina, además de las perspectivas para los próximos meses.

Junto al jefe de Estado ya confirmaron su presencia varios integrantes del Gabinete nacional. Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo ; el canciller, Pablo Quirno ; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

También participarán representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La lista confirmada incluye al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , y al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli .

La organización todavía trabaja en el cronograma definitivo, que incluirá nuevas incorporaciones de funcionarios y referentes del sector privado.

Un encuentro con empresarios

El Council of the Americas se convirtió en una de las principales citas para el debate sobre la agenda económica y política argentina. En sus distintas ediciones, el encuentro reúne a representantes del Gobierno, empresarios y dirigentes de diferentes sectores para discutir las condiciones de inversión y las perspectivas de la economía.

La 23ª edición estará encabezada por sus anfitriones habituales: Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

La participación de Milei se dará en un contexto marcado por el debate sobre las reformas económicas, la evolución de la actividad y las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.