El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, uno de los encuentros empresariales y políticos de mayor relevancia internacional que se realiza anualmente en Buenos Aires.
Javier Milei participará del Council of the Americas junto a Caputo, Quirno y Sturzenegger
El Presidente confirmó su presencia en la 23ª edición del encuentro, que reunirá a funcionarios, empresarios y referentes del sector privado para analizar las perspectivas del país.
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La conferencia tendrá lugar el jueves 20 de agosto, desde las 8.15, en el Alvear Palace Hotel, y será organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
El encuentro reunirá a funcionarios, empresarios y representantes del sector privado para analizar el escenario político y económico de la Argentina, además de las perspectivas para los próximos meses.
Qué funcionarios acompañarán a Milei
Junto al jefe de Estado ya confirmaron su presencia varios integrantes del Gabinete nacional. Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
También participarán representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La lista confirmada incluye al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.
La organización todavía trabaja en el cronograma definitivo, que incluirá nuevas incorporaciones de funcionarios y referentes del sector privado.
Un encuentro con empresarios
El Council of the Americas se convirtió en una de las principales citas para el debate sobre la agenda económica y política argentina. En sus distintas ediciones, el encuentro reúne a representantes del Gobierno, empresarios y dirigentes de diferentes sectores para discutir las condiciones de inversión y las perspectivas de la economía.
La 23ª edición estará encabezada por sus anfitriones habituales: Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.
La participación de Milei se dará en un contexto marcado por el debate sobre las reformas económicas, la evolución de la actividad y las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones.