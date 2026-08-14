Cedears y renta en dólares: las empresas que pagan dividendos la próxima semana

Para quienes invierten en Cedears, estos pagos son una fuente extra de rendimiento por permitir acceder a la distribución de utilidades de empresas extranjeras.

Para quienes invierten en Cedears, estos pagos son una fuente extra de rendimiento por permitir acceder a la distribución de utilidades de empresas extranjeras.

En el mercado de capitales argentino se negocia una amplia variedad de Cedears de empresas internacionales que distribuyen dividendos de manera periódica. Durante la próxima semana , tres grandes compañías acreditarán dividendos en dólares, una alternativa que suele captar la atención de los inversores que buscan generar ingresos a través de sus carteras.

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Las empresas que realizarán estos pagos se destacan no sólo por liderar sus respectivos sectores , sino también por mantener una trayectoria marcada por resultados financieros sólidos y consistentes.

Su combinación de experiencia, estabilidad y políticas de remuneración al accionista las convierte en opciones consideradas por quienes buscan mantener posiciones de largo plazo.

Además, sus estrategias de dividendos apuntan a brindar previsibilidad a los inversores y preservar el atractivo de sus acciones incluso en períodos de mayor volatilidad en los mercados. Para quienes invierten a través de Cedears, estos pagos representan una fuente adicional de rendimiento , ya que permiten acceder desde Argentina a la distribución de utilidades de compañías extranjeras sin necesidad de operar directamente en los mercados internacionales.

En este contexto, el historial de dividendos y la capacidad de las empresas para sostener sus pagos se convierten en factores relevantes al momento de evaluar una inversión orientada a la generación de renta.

Para quienes invierten en Cedears, estos pagos son una fuente extra de rendimiento por permitir acceder a la distribución de utilidades de empresas extranjeras. Depositphotos

Los Cedears que reparten dividendos en la semana

El cronograma de pago trimestral de estas firmas durante la próxima semana será el siguiente:

Lunes 17 de agosto

Procter & Gamble (PG): u$s1,09 por acción ( 15 Cedears ).

por acción ( ). Abbott Laboratories (ABT): u$s0,63 por acción (4 Cedears).

Miércoles 19 de agosto

Caterpillar (CAT): u$s1,63 por acción (20 Cedears).

En conjunto, estos pagos permiten diversificar la cartera con empresas globales y, al mismo tiempo, obtener flujos periódicos de ingresos en dólares, una combinación que muchos inversores priorizan frente a la volatilidad local.

Cómo comprar Cedears

Para comprar este tipo de Cedears, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Actualmente existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes.

Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.