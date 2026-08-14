La inversión de Alphabet en SpaceX se multiplicó por 100: cuántos millones ganó la compañía

Alphabet informó que tenía 551,2 millones de acciones de SpaceX, convirtiéndose en su mayor accionista institucional.

Alphabet informó que tenía 551,2 millones de acciones de SpaceX, convirtiéndose en su mayor accionista institucional.

Una inversión que en 2015 parecía una apuesta de largo plazo se convirtió en uno de los mayores aciertos financieros de Alphabet , la compañía matriz de Google. La participación que la empresa adquirió en SpaceX por u$s900 millones ahora tiene un valor cercano a u$s94.200 millones , lo que implica que se multiplicó más de 100 veces en poco más de una década.

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El salto se produjo después de la salida a bolsa de SpaceX, que debutó en junio de 2026 con un precio de u$s135 por acción y una valoración inicial cercana a u$s1,8 billones. Alphabet informó posteriormente que al cierre del segundo trimestre tenía 551,2 millones de acciones de SpaceX , y se convirtió en su mayor accionista institucional.

La magnitud de la ganancia resulta especialmente llamativa porque Alphabet realizó la inversión cuando SpaceX todavía estaba muy lejos de convertirse en uno de los activos más valiosos del mercado.

La apuesta se remonta a 2015, cuando la compañía fundada por Elon Musk buscaba capital para acelerar el desarrollo de sus cohetes reutilizables y expandir sus operaciones.

Aunque la participación está valuada en u$s94.200 millones , Alphabet no puede necesariamente convertir todo ese monto en efectivo de inmediato.

Alphabet informó que tenía 551,2 millones de acciones de SpaceX, convirtiéndose en su mayor accionista institucional. @SpaceX

Una parte significativa de sus acciones quedó sujeta a restricciones de venta posteriores a la IPO. Según información presentada por Alphabet, aproximadamente u$s80.000 millones de la participación estaban alcanzados por restricciones de corto plazo.

Además, el valor de mercado de la inversión puede cambiar rápidamente. Tras alcanzar niveles superiores a los u$s140 por acción, SpaceX retrocedió posteriormente, aunque sus títulos todavía acumulaban una fuerte suba desde comienzos de agosto.

SpaceX, un activo cada vez más importante

La operación también muestra cómo Alphabet logró exposición a un negocio completamente diferente de su actividad principal.

SpaceX combina lanzamientos espaciales, infraestructura satelital y el crecimiento de Starlink, mientras avanza además sobre proyectos vinculados con inteligencia artificial.

Para Alphabet, la inversión representa ahora un activo estratégico de enorme tamaño. Los u$s900 millones invertidos originalmente se transformaron en una participación que llegó a superar los u$s94.000 millones, una rentabilidad extraordinaria que convirtió aquella apuesta temprana por Musk en uno de los grandes aciertos de su cartera corporativa.