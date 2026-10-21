El dólar blue cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 21 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Real blue: a cuánto operó este miércoles 21 de octubre
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este miércoles 21 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 21 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.527 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.633,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.547,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 21 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.630,11.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 21 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.236, según Binance.
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