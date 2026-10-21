Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 21 de octubre

El dólar mayorista cotiza a $1.525 este martes, mientras que en el Banco Nación rozó los $1.550 y el blue trepó a $1.570. El BCRA aceleró su compra de dólares y las reservas brutas se mantuvieron por encima de los u$s50.000 millones.
Samsung y SK Hynix modernizan sus fábricas en China para competir en el mercado de chips de inteligencia artificial
Las compañías surcoreanas buscan fabricar memorias NAND de hasta 286 capas en sus plantas chinas, pese a las restricciones de exportación de EEUU y al avance de su competidor local YMTC.