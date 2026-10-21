Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 21 de octubre

El dólar oficial llegó a máximos del mes y la acumulación de reservas concentra la atención del mercado

El dólar mayorista cerró en $1.525 tras su tercera suba consecutiva, mientras que el blue alcanzó los $1.570 y el CCL amplió su brecha con el oficial a casi 7%. Pese a la estabilidad cambiaria, el mercado sigue atento al ritmo de acumulación de reservas del BCRA y a las necesidades de financiamiento del Tesoro.

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