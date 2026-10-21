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21 de octubre 2026 - 10:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 21 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.525 este martes, mientras que en el Banco Nación rozó los $1.550 y el blue trepó a $1.570. El BCRA aceleró su compra de dólares y las reservas brutas se mantuvieron por encima de los u$s50.000 millones.

Este miércoles, el INDEC difundirá el índice de salarios de agosto y hará público en el EMAE de agosto.

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Por Solange Rial

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