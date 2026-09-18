Rodolfo Arruabarrena no se guardaría nada y Boca iría con lo mejor para enfrentar a San Lorenzo + Agregar ámbito en









De cara al clásico de este domingo, el entrenador de Boca pondría a todos sus titulares para visitar el Nuevo Gasómetro.

Arruabarrena no se guardaría nada y Boca iría con lo mejor para enfrentar a San Lorenzo

Tras clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena, no quiere resignar el clásico y tiene pensado poner a su equipo de gala en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo.

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Si bien se especulaba con la chance de que el DT podría manejar las cargas para no exponerse a lesiones, Boca no se guardará nada para el duelo en el Bajo Flores.

El equipo titular del "Xeneize" comienza a aparecer de memoria y van quedando en evidencia las preferencias del entrenador. Es más: es muy posible que repita el once que igualó en Brasil, ante San Pablo.

Sin embargo, habrá dos nombres que están bajo la lupa con respecto a su rendimiento físico en las prácticas. Se trata de Leandro Paredes y Milton Delgado.

Además, el "Vasco" tiene una duda futbolística en la delantera. Aunque Leonel Flores corre con ventaja, Sebastián Villa le pelea el lugar para el clásico ante el "Ciclón".

La posible formación de Boca vs. San Lorenzo Así, Boca formaría el domingo: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.