Quién es Howard Buffett, el heredero elegido para presidir el imperio de Warren Buffett

Howard, el hijo de Warren Buffett, integra el directorio de la compañía desde 1993, por lo que acumula más de tres décadas de participación.

Howard, el hijo de Warren Buffett, integra el directorio de la compañía desde 1993, por lo que acumula más de tres décadas de participación.

Warren Buffett dio este viernes un paso definitivo al frente de Berkshire Hathaway : después de más de cinco décadas como presidente, dejó el cargo y pasó a desempeñarse como presidente emérito. Su lugar será ocupado por su hijo Howard G. Buffett , de 71 años.

La elección de Howard no responde a una carrera tradicional dentro del mundo de las inversiones. A diferencia de su padre, no construyó su trayectoria como inversor ni como ejecutivo de grandes compañías. Su perfil está mucho más vinculado con la actividad agropecuaria, la filantropía, la conservación y el trabajo comunitario .

Howard Buffett nació en 1954 y desarrolló durante décadas una actividad como productor agropecuario en Illinois . También se desempeñó como fotógrafo, empresario y funcionario público electo.

Durante un período ejerció además como sheriff del condado de Macon , una trayectoria poco habitual para alguien que ahora queda al frente del directorio de uno de los mayores conglomerados empresariales del mundo. Su propia fundación lo describe como agricultor, fotógrafo, conservacionista, empresario, exfuncionario electo y exsheriff.

Otro capítulo central de su perfil es la filantropía. Howard Buffett preside la Howard G. Buffett Foundation , organización enfocada principalmente en seguridad alimentaria, desarrollo rural, reducción de conflictos y asistencia humanitaria. La fundación también desarrolló programas internacionales vinculados con agricultura y comunidades afectadas por conflictos.

Howard integra el directorio de la compañía desde 1993, por lo que acumula más de tres décadas de participación en la estructura de gobierno corporativo.

Su vínculo con Berkshire, sin embargo, no es reciente. Howard integra el directorio de la compañía desde 1993, por lo que acumula más de tres décadas de participación en la estructura de gobierno corporativo. Ese recorrido fue parte de la preparación para el papel que ahora asume.

Preservando el legado

La diferencia con Greg Abel es significativa. Abel fue elegido para suceder a Warren Buffett como CEO y desde comienzos de 2026 está al frente de las operaciones de Berkshire. Howard, en cambio, tendrá una función principalmente vinculada con la supervisión del directorio y la preservación de los principios que caracterizaron al conglomerado durante la era de Warren Buffett.

Ese reparto responde a una sucesión planificada durante años. Warren Buffett había señalado que su hijo debía ayudar a preservar la cultura de Berkshire, caracterizada por una estructura descentralizada, autonomía de las compañías controladas y una relación de largo plazo con los accionistas. La tarea de Howard será, por lo tanto, menos financiera que institucional.

La llegada del hijo de Buffett también tiene una dimensión patrimonial y simbólica. Berkshire pasó de ser una empresa textil en dificultades a convertirse en un conglomerado con negocios como GEICO, BNSF Railway, Dairy Queen y NetJets, además de una amplia cartera de inversiones.

Con Warren Buffett fuera de la presidencia y Abel consolidado como CEO, Howard queda como una figura destinada a custodiar el legado empresarial de su padre. Su trayectoria —alejada del perfil clásico de Wall Street— refleja precisamente el tipo de función que Berkshire definió para él: no reemplazar a Warren Buffett como inversor, sino contribuir a que los valores y la estructura que construyó durante décadas continúen dentro de la compañía.