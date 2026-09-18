Apple lanzó los iPhone 18 Pro y Pro Max: cuánto cuestan y qué novedades tienen

Los nuevos celulares premium de la compañía incorporan el chip A20 Pro, cámaras de 48 megapíxeles y versiones con hasta 2 TB de almacenamiento. Los precios parten desde los u$s1.199.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max ya se comercializan en Estados Unidos y otros mercados seleccionados.

Apple comenzó este viernes 18 de septiembre la venta del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max , los dos modelos más avanzados de su nueva generación de teléfonos. Los dispositivos ya se encuentran disponibles en las tiendas físicas y en el sitio web oficial de la compañía en Estados Unidos y otros mercados seleccionados.

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Los precios parten desde los u$s1.199 para el iPhone 18 Pro y desde los u$s1.299 para el iPhone 18 Pro Max , en ambos casos con 256 GB de almacenamiento. Las versiones más costosas alcanzan los u$s2.399 y u$s2.499 , respectivamente.

Los valores corresponden al mercado estadounidense y no incluyen impuestos. La compañía todavía no informó precios ni una fecha de lanzamiento oficial para la Argentina.

El iPhone 18 Pro se vende desde u$s1.199 y está disponible en versiones de hasta 2 TB de almacenamiento.

Por su parte, el iPhone 18 Pro Max también cuenta con cuatro capacidades:

256 GB: u$s1.299.

u$s1.299. 512 GB: u$s1.499.

u$s1.499. 1 TB: u$s1.899.

u$s1.899. 2 TB: u$s2.499.

Los dos modelos están disponibles en cuatro colores: negro, plateado, glaciar y bordó. Apple también ofrece en Estados Unidos alternativas de financiación, programas de recambio y descuentos vinculados con operadores móviles.

Las principales novedades de los nuevos teléfonos de Apple

Los iPhone 18 Pro concentran sus principales cambios en las cámaras, el rendimiento, la autonomía y las funciones de inteligencia artificial. Ambos equipos incorporan el nuevo procesador A20 Pro, fabricado mediante un proceso de dos nanómetros.

El chip posee una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos y dos motores neuronales de 16 núcleos. De acuerdo con Apple, la nueva arquitectura permite mejorar el procesamiento de modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Los teléfonos también cuentan con una cámara de vapor rediseñada, destinada a disipar el calor durante tareas exigentes, como videojuegos, edición de video o uso prolongado de aplicaciones.

Otra de las novedades se encuentra en la cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, que incorpora por primera vez en un iPhone un sistema de apertura variable. El usuario puede elegir entre cuatro aperturas —ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0— para modificar la entrada de luz y la profundidad de campo.

El sistema fotográfico incorpora tres sensores de 48 megapíxeles y apertura variable en la cámara principal.

El módulo trasero se completa con un ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo Fusion, también de 48 megapíxeles, con zoom óptico de cuatro aumentos. Además, la aplicación Cámara permite modificar manualmente la velocidad de obturación y el balance de blancos, y consultar el histograma de exposición.

En la parte frontal, los equipos incluyen una cámara Center Stage de 18 megapíxeles, con autofoco, encuadre automático para videollamadas y estabilización de video. También admiten grabación en 4K con Dolby Vision y formatos profesionales como ProRes, ProRes RAW y Apple Log 2.

Qué diferencias hay entre el iPhone 18 Pro y el Pro Max

La principal diferencia entre ambos modelos está en el tamaño. El iPhone 18 Pro incorpora una pantalla OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max eleva esa medida hasta las 6,9 pulgadas.

Los dos paneles incluyen Dynamic Island, pantalla siempre activa, tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo en exteriores de 3.000 nits.

También existen diferencias en la autonomía. Según los datos informados por la compañía, el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el Pro Max alcanza las 45 horas. Estas cifras corresponden a las versiones que utilizan exclusivamente eSIM.

Los dispositivos llegan con iOS 27, Apple Intelligence y la nueva versión de Siri basada en inteligencia artificial, que comenzará a implementarse en fase beta.

iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple

Junto con la renovación de la línea Pro, Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Su lanzamiento está previsto para el 23 de octubre y tendrá un precio inicial de u$s1.999 para la versión con 256 GB de almacenamiento.

iPhone apuesta de lleno en el mercado de los plegables. Apple

El dispositivo incorpora una pantalla interna de 7,6 pulgadas y otra exterior de 5,4 pulgadas. También cuenta con estructura de titanio, dos cámaras traseras, botones configurables y el mismo procesador A20 Pro utilizado en los iPhone 18 Pro.

Sobre la autonomía, Apple aseguró que el Duo puede alcanzar 24 horas de uso con una carga, hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interna y hasta 44 horas en la pantalla externa. La carga permite alcanzar el 50% en aproximadamente 20 minutos, mientras que mediante MagSafe o Qi2 inalámbrico ese nivel se consigue en alrededor de 30 minutos.